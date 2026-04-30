W Grupie Orlen, która działa w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym, energetycznym, wydobywczym, gazowym i detalicznym, ochrona zdrowia i życia pracowników jest integralnym elementem realizacji obowiązujących przepisów oraz codziennego zarządzania operacyjnego.

Raport zarządu z działalności Grupy Orlen i Orlen SA pokazuje, że bezpieczeństwo pracy stanowi istotny komponent długoterminowych działań firmy, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej i wymagań raportowych ESG.

Część strategii

W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Orlen 2025–2035 bezpieczeństwo osobiste pracowników i wykonawców zostało ujęte jako obszar wspierający operacyjne funkcjonowanie organizacji. Transformacja energetyczna rozwijana jest z uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ludzi, instalacji oraz procesów.

Podejście do zrównoważonego rozwoju w tym obszarze opiera się na ładzie korporacyjnym, integracji procesów i spójnych zasadach organizacyjnych, które wspierają efektywne zarządzanie ryzykiem.

Działania operacyjne

Orlen działa na szeroką skalę – ponad 3500 stacji paliw, liczne instalacje przemysłowe w Polsce i Europie oraz projekty wydobywcze na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim. W tak rozbudowanym łańcuchu wartości – od importu ropy i gazu, przez rafinerie i energetykę, po dystrybucję energii elektrycznej i sprzedaż detaliczną – bezpieczeństwo operacji stanowi ważny element ograniczania ryzyka.

Bezpieczeństwo pracy jest wspierane m.in. poprzez rozwijanie bezpieczeństwa behawioralnego: budowanie świadomości, promowanie odpowiedzialnych zachowań, organizację Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, programy motywacyjne, systemy zgłaszania zagrożeń oraz szkolenia na przykład z zakresu bezpiecznej jazdy samochodem służbowym. Realizowane są także działania na rzecz ochrony zdrowia – kampanie profilaktyczne oraz możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń medycznych przez pracowników i ich rodziny. Spółki grupy prowadzą również szkolenia dla podwykonawców dotyczące BHP, ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpiecznego prowadzenia prac.

Obowiązki spółek grupy

W strukturze ponad 200 spółek szczególne znaczenie ma standaryzacja. Z tego względu Orlen wdraża jednolite procedury i narzędzia obejmujące:

1. Wdrożenie i przestrzeganie wspólnych standardów bezpieczeństwa – każda spółka realizuje politykę BHP zgodną z zasadami Grupy Orlen, która obejmuje m.in.:

- wdrażanie standardów bezpieczeństwa i standardów technicznych dotyczących wykonywania prac,

- opracowanie własnych strategii bezpieczeństwa na podstawie Strategii funkcjonalnej obszaru Bezpieczeństwa Procesowego, Pożarowego i Higieny Pracy Grupy Orlen 2035,

- kontrole warunków pracy prowadzone przez kadrę zarządzającą i służby BHP oraz wizyty prewencyjne,

- dodatkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osobistego.

2. Raportowanie i monitoring wskaźników bezpieczeństwa – spółki raportują m.in.: wskaźniki wypadkowości, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, działania naprawcze i prewencyjne, szkolenia, kontrole i przeglądy miejsc pracy. Stosowany jest Safety Culture Indicator, który pozwala na ocenę obszarów wymagających doskonalenia.

3. Budowanie kultury bezpieczeństwa – działania obejmują m.in.:

- programy angażujące pracowników,

- szkolenia specjalistyczne,

- transparentne zgłaszanie zagrożeń,

- rozwijanie kompetencji i odpowiedzialności liderów.

Transformacja energetyczna

Inwestycje w OZE, wodór, biogaz, CCS oraz elektroenergetykę wymagają dostosowania procesów bezpieczeństwa do nowych technologii. Obejmuje to m.in.:

- aktualizację procedur bezpieczeństwa,

- szkolenia w nowych obszarach,

- integrację wymagań BHP z innymi obszarami technicznymi,

- audyty i certyfikację dotyczącą bezpieczeństwa pracy.

Dlaczego bezpieczeństwo jest także strategicznym filarem Orlenu?

1. Ochrona zdrowia i życia pracowników oraz wykonawców – wdrożone zasady bezpieczeństwa wspierają ograniczanie ryzyka wypadków.

2. Zapewnienie ciągłości działania – incydenty mogą powodować przerwy w pracy i straty operacyjne, dlatego zarządzanie bezpieczeństwem jest ważną częścią systemu zarządzania ryzykiem.

3. Spełnianie wymagań regulacyjnych i raportowych – wysoki poziom bezpieczeństwa jest elementem wymagań prawnych i oczekiwań interesariuszy w zakresie raportowania niefinansowego.

Zdaniem autorki

W Grupie Orlen bezpieczeństwo osobiste jest stałym elementem działań operacyjnych i procesów zarządczych, a jego rola ma wpływ na funkcjonowanie organizacji. Raporty grupy pokazują, że zagadnienia związane z bezpieczeństwem są uwzględniane w różnych obszarach działalności – od inwestycji i procesów operacyjnych po kulturę organizacyjną i projekty związane z transformacją energetyczną. Wraz z rozwojem nowych technologii znaczenie bezpieczeństwa pracy pozostaje kluczowe i wymaga stałego dostosowywania procedur oraz praktyk. Stanowi to ważny element rozwoju organizacji i realizacji jej działań.

autorka: Lidia Kowalska Zespół Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy w ORLEN