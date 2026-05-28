Przez lata rada nadzorcza była kojarzona przede wszystkim z nadzorem, kontrolą, oceną decyzji zarządu. I ta rola oczywiście pozostaje fundamentalna. Wciąż odpowiadamy za to, by procesy decyzyjne były prowadzone z należytą starannością, by ryzyka były właściwie identyfikowane, a spółka działała w interesie akcjonariuszy.

Ale dziś to już zdecydowanie za mało, bo zmienia się otoczenie biznesowe, oczekiwania interesariuszy, zmienia się sama natura decyzji, które są podejmowane. W świecie, w którym transformacja energetyczna, zmiany regulacyjne, geopolityka czy oczekiwania społeczne wpływają na biznes w sposób bezpośredni i dynamiczny, rada nadzorcza przestaje być wyłącznie „recenzentem” decyzji. Coraz częściej staje się ich współtwórcą.

Od nadzoru do zrozumienia

Jedną z największych zmian, które obserwuję, jest konieczność głębszego rozumienia biznesu i procesów, które zachodzą w organizacji. Rada nadzorcza nie musi być ekspertem w każdym obszarze. To byłoby nierealne. Zakres tematów, którymi dziś się zajmujemy: od finansów, przez technologię, po zrównoważony rozwój, jest zbyt szeroki. Ale musi rozumieć, jakie są kluczowe ryzyka, jakie decyzje są podejmowane i w jaki sposób dochodzono do określonych wniosków. To oznacza także zmianę w sposobie komunikacji.

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której tematy przedstawiane radzie nadzorczej są bardzo techniczne, operują specjalistycznym językiem i utrudniają realne zaangażowanie w dyskusję. Tymczasem skuteczna rada nadzorcza potrzebuje jasności. Potrzebuje przestrzeni do zadawania pytań. Potrzebuje odwagi, by powiedzieć: „zatrzymajmy się, wyjaśnijmy to inaczej”.

Drugą istotną zmianą jest moment, w którym rada nadzorcza pojawia się w procesie decyzyjnym. Model, w którym rada nadzorcza otrzymuje gotowe warianty i wybiera jeden z nich, coraz częściej okazuje się niewystarczający. Jeśli mamy ponosić odpowiedzialność za decyzje, musimy rozumieć ich kontekst, założenia i alternatywy.

Dlatego coraz większego znaczenia nabiera wczesne włączanie rady nadzorczej w procesy strategiczne. Strategia nie powstaje w krótkim czasie. To wynik wielu analiz, scenariuszy, założeń. Jeśli rada nadzorcza nie uczestniczy w tym procesie, trudno oczekiwać, że później będzie w stanie w pełni identyfikować się z przyjętym kierunkiem i brać za niego odpowiedzialność.

ESG jako zmiana logiki myślenia

Ogromnym katalizatorem tej zmiany jest ESG. Zrównoważony rozwój przestaje być obszarem raportowym. Staje się częścią strategii, sposobem myślenia o biznesie, o jego odporności i przyszłości. W tym kontekście rola rady nadzorczej naturalnie się rozszerza. Nie chodzi już tylko o to, czy spółka raportuje zgodnie z wymaganiami. Chodzi o to, czy rozumie, jakie szanse i ryzyka wynikają z transformacji, czy potrafi je uwzględnić w swojej strategii i czy buduje przewagę konkurencyjną w długim okresie. W tym nowym modelu szczególnego znaczenia nabiera różnorodność kompetencji. Nie chodzi tylko o doświadczenie branżowe. Równie ważne są różne perspektywy: finansowa, technologiczna, społeczna, regulacyjna. Ten sam temat oglądany z różnych punktów widzenia pozwala zadawać lepsze pytania i podejmować bardziej świadome decyzje.

Mówiąc o przyszłości rad nadzorczych, trudno pominąć jeszcze jeden element, który przestaje być postulatem, a staje się realnym wymogiem jakościowym: różnorodność.

Przez lata traktowaliśmy ją często jako temat związany z wizerunkiem, z oczekiwaniami rynku czy regulatorów. Dziś coraz wyraźniej widać, że chodzi o coś znacznie głębszego. O jakość decyzji. Rada nadzorcza działa kolegialnie. Jej siłą jest zdolność do spojrzenia na ten sam problem z różnych perspektyw. Jeśli te perspektywy są do siebie zbyt podobne, ryzykujemy, że pewne kwestie pozostaną niezauważone, a inne zostaną zbyt szybko uznane za oczywiste.

Różnorodność, także w wymiarze płci, realnie zmienia dynamikę dyskusji. Poszerza zakres pytań. Wprowadza inne doświadczenia, inne wrażliwości, inne sposoby interpretacji ryzyk i szans.

Z mojej perspektywy widać bardzo wyraźnie, że tam, gdzie w radach nadzorczych czy zarządach pojawia się większy udział kobiet, zmienia się sposób prowadzenia rozmów. Pojawia się większa uważność na kontekst społeczny, na długoterminowe konsekwencje decyzji, na interesariuszy, którzy wcześniej mogli pozostawać poza głównym nurtem dyskusji.

To nie jest kwestia reprezentacji, ale kompetencji systemu podejmowania decyzji.

Dlatego zwiększanie udziału kobiet w radach nadzorczych i zarządach przestaje być tematem wyłącznie równościowym. Staje się elementem budowania odporności organizacji i jej zdolności do funkcjonowania w złożonym świecie.

W kontekście transformacji, z którą dziś mierzą się firmy w wymiarze technologicznym, energetycznym, społecznym, potrzebujemy możliwie szerokiego spektrum doświadczeń i sposobów myślenia. Bez tego trudno mówić o pełnym rozumieniu rzeczywistości, w której działamy.

Czas, kompetencje i odpowiedzialność

Zmienia się także coś bardzo praktycznego – skala zaangażowania. Bycie członkiem rady nadzorczej przestaje być funkcją „okazjonalną”. Wymaga coraz więcej czasu, przygotowania, ciągłego uczenia się. W wielu przypadkach zbliża się do pracy pełnoetatowej. To naturalna konsekwencja rosnącej odpowiedzialności.

Rady nadzorcze dysponują dziś narzędziami, które pozwalają im działać bardziej efektywnie: mogą korzystać z doradców, organizować warsztaty, budować kompetencje zespołu. W praktyce jednak wciąż nie zawsze są one wykorzystywane w pełni.

Między odpowiedzialnością a przyszłością

Rola rady nadzorczej będzie dalej rosła. Nie tylko dlatego, że wymagają tego regulacje. Przede wszystkim dlatego, że zmienia się logika biznesu. Firmy funkcjonują dziś w świecie, w którym ich wpływ wykracza daleko poza relację z akcjonariuszami. Odpowiadają wobec szerokiego grona interesariuszy pracowników, społeczności, partnerów, rynku.

To oznacza, że również odpowiedzialność rady nadzorczej staje się szersza. Coraz częściej myślimy nie tylko o zgodności i wynikach, ale też o odporności organizacji, o jej zdolności do adaptacji, o tym, czy potrafi odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości.

W tym sensie rada nadzorcza przestaje być strażnikiem przeszłości. Staje się współodpowiedzialna za przyszłość. Dziś jesteśmy w momencie, w którym „stare już nie działa, a nowe jeszcze się w pełni nie ukształtowało”. To nie jest słabość tego systemu. To jego największa szansa.

Bo właśnie teraz możemy jako środowisko, jako praktycy, jako członkowie rad nadzorczych współtworzyć nowy model. Taki, który będzie odpowiadał na realne wyzwania współczesnego świata. Model, w którym nadzór łączy się z odpowiedzialnością za kierunek, a wiedza spotyka się z odwagą zadawania pytań.

Model, w którym rada nadzorcza nie stoi z boku, ale jest obecna tam, gdzie naprawdę tworzy się przyszłość.

autorka: Ewa Sowińska niezależna członkini Rady Nadzorczej ORLEN S.A., Przewodnicząca Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Partnerka w ESO Audit oraz dyrektor Programowa kampanii społecznej PIBR „Razem dla ESG”