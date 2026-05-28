Socialwashing dotyczy marketingu odnoszącego się do społecznych cech produktów. Chodzi m.in. o deklaracje dotyczące warunków pracy (wynagrodzeń, bezpieczeństwa pracy czy ochrony socjalnej), poszanowania praw człowieka, równego traktowania i równości płci, a także zobowiązań etycznych, np. dotyczących dobrostanu zwierząt.
Dyrektywa dotycząca wzmocnienia pozycji konsumentów w zielonej transformacji – której przepisy zaczną obowiązywać w Polsce od 27 września 2026 r. – kojarzona jest głównie z walką z greenwashingiem. W rzeczywistości obejmuje także socialwashing. Wprost wskazuje bowiem, że wprowadzające w błąd, czyli zakazane, mogą być nie tylko twierdzenia środowiskowe, ale również te dotyczące „społecznych cech produktu”.
Odpowiedzialność za socialwashing nie dotyczy wyłącznie działań samej firmy. Może obejmować również praktyki jej dostawców i podwykonawców.
Dobrze pokazują to sprawy z włoskiego sektora mody.
W połowie 2025 r. włoski organ ds. ochrony konkurencji i konsumentów (AGCM) wydał decyzje dotyczące Diora i Armaniego. Firmom zarzucono wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez niespójność między deklaracjami społecznymi i etycznymi – podkreślającymi doskonałe rzemiosło produktów – a rzeczywistymi warunkami pracy u podwykonawców i dostawców. Według ustaleń pracownicy tych podmiotów mieli otrzymywać niewystarczające wynagrodzenie, pracować w nadmiernym wymiarze godzin i być narażeni na warunki naruszające standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sprawa Diora zakończyła się zobowiązaniami spółki (w dużej mierze zbieżnymi z obowiązkami przewidzianymi w dyrektywie w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – CSDDD). Armani nie miał tyle szczęścia – AGCM nałożył na tę firmę 3,5 mln euro kary.
W grudniu 2025 r. kolejne luksusowe marki modowe znalazły się pod lupą włoskiej prokuratury. Z jednej strony budowały swój przekaz marketingowy wokół włoskiego rzemiosła „Made in Italy”. Z drugiej – w ich łańcuchach dostaw, u podwykonawców, mogło dochodzić do poważnych naruszeń praw pracowników (często imigrantów). Podejrzenia dotyczą 13 firm, w tym takich jak Gucci, Prada, Versace, Yves Saint Laurent, Givenchy czy Dolce & Gabbana. Niewykluczone, że ustalenia śledczych doprowadzą – podobnie jak w przypadku Diora i Armaniego – także do postępowań przed AGCM.
Na znaczenie łańcuchów dostaw w kontekście deklaracji dotyczących zrównoważonego rozwoju zwrócił uwagę również brytyjski organ ds. ochrony konkurencji i konsumentów (CMA) w wytycznych „Making green claims: Getting it right, across the supply chain”. Podkreślono w nich, że proces oferowania i reklamowania produktów konsumentom jest często efektem współpracy wielu podmiotów – od dostawców surowców, przez producentów i podwykonawców, po sprzedawców detalicznych. Każdy z nich odgrywa rolę w zapewnieniu, że deklaracje środowiskowe i społeczne są jasne, rzetelne i poparte dowodami.
W tym miejscu pojawia się kolejny istotny element – należyta staranność.
Dyrektywa CSDDD wprowadza obowiązek identyfikowania i przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka i środowiska – zarówno w działalności własnej firm, jak i w ich łańcuchach aktywności.
Choć Omnibus zawęził zakres tej regulacji (m.in. ograniczając liczbę podmiotów objętych obowiązkami), sprawy Diora i Armaniego pokazują, że organy mogą podejmować działania niezależnie od tych przepisów, opierając się na regulacjach chroniących konsumentów przed wprowadzającymi w błąd deklaracjami.
W praktyce oznacza to, że firmy już teraz – bez oglądania się na to, czy przepisy CSDDD weszły w życie i czy obejmują ich działalność – powinny zadbać, aby ich deklaracje dotyczące zrównoważonego rozwoju były poparte rzeczywistymi działaniami. Kluczowe jest także wprowadzenie skutecznych mechanizmów monitorowania w łańcuchach dostaw.
W przeciwnym razie przedsiębiorcy mogą narazić się na zarzut socialwashingu. W Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może za takie praktyki nałożyć karę na przedsiębiorcę do 10 proc. jego obrotu, a na osobę zarządzającą do 2 mln zł.
Socialwashing jest zakazany już dziś. Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od września 2026 r., jedynie ułatwią jego ściganie. Coraz częściej odpowiedzialność firm będzie obejmować także działania dostawców i podwykonawców. Brak należytej staranności w łańcuchu dostaw – nawet jeśli firma formalnie nie podlega dyrektywie CSDDD – może podważyć wiarygodność jej deklaracji i narazić ją na zarzut socialwashingu.
autorka: Agata Zawłocka-Turno LL.M., radca prawny – założycielka Antitrust4Climate Kancelarii Radcy Prawnego Agaty Zawłockiej-Turno
