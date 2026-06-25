Rzeczpospolita
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Odpowiedzialność to kompetencja biegłego rewidenta

O zaufaniu do informacji, ESG, edukacji i odpowiedzialności w sprawozdawczości z Joanną Chwaścikowską-Karwacką, wiceprezeską Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, rozmawia Anna Mizerska.

Publikacja: 25.06.2026 13:53

Odpowiedzialność to kompetencja biegłego rewidenta

Foto: Adobe Stock

Anna Mizerska

W zawodzie biegłego rewidenta mówi się o wiedzy, standardach, niezależności i sceptycyzmie. Ty mocno akcentujesz jeszcze jedno: odpowiedzialność. Czy to jedna z kompetencji biegłego rewidenta?

Tak, bo odpowiedzialność spina wszystkie pozostałe kompetencje. Sama wiedza wymaga świadomości skutków decyzji. Biegły rewident pracuje, bazując na standardach, procedurach i dowodach badania, ale ogromne znaczenie ma zawodowy osąd. A osąd wymaga odpowiedzialności, za: jakość pracy, niezależność, komunikację z klientem, dokumentowanie decyzji i za to, że opinia biegłego rewidenta jest jednym z elementów zaufania do informacji przekazywanej rynkowi.

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