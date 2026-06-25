Odpowiedzialność to kompetencja biegłego rewidenta

W zawodzie biegłego rewidenta mówi się o wiedzy, standardach, niezależności i sceptycyzmie. Ty mocno akcentujesz jeszcze jedno: odpowiedzialność. Czy to jedna z kompetencji biegłego rewidenta?

Tak, bo odpowiedzialność spina wszystkie pozostałe kompetencje. Sama wiedza wymaga świadomości skutków decyzji. Biegły rewident pracuje, bazując na standardach, procedurach i dowodach badania, ale ogromne znaczenie ma zawodowy osąd. A osąd wymaga odpowiedzialności, za: jakość pracy, niezależność, komunikację z klientem, dokumentowanie decyzji i za to, że opinia biegłego rewidenta jest jednym z elementów zaufania do informacji przekazywanej rynkowi.