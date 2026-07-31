Łączy wyzwania technologiczne, regulacyjne, finansowe i społeczne. Jednocześnie wymaga szybkiego wdrażania innowacji oraz budowania nowych modeli biznesowych. W takich warunkach sukces coraz rzadziej jest efektem pracy pojedynczych ekspertów. Coraz większe znaczenie mają zespoły potrafiące łączyć różnorodne kompetencje i doświadczenia.

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Takie podejście zespołu Orlen realizującego projekty wodorowe i biopaliwowe zostało docenione w międzynarodowym konkursie – Orlen H2 Team otrzymał wyróżnienie w Reuters Energy Transition Awards w kategorii Team of the Year. To znaczące wyróżnienie dla zespołu, którego praca przynosi konkretne wyniki projektowe

Pragmatycznie i długoterminowo

Nowoczesna transformacja energetyczna wymaga jednoczesnego uwzględniania technologii, regulacji europejskich, finansowania inwestycji, oczekiwań klientów oraz wpływu na środowisko. W praktyce oznacza to konieczność ścisłej współpracy specjalistów reprezentujących różne dziedziny.

W takich realiach zmienia się również rola lidera. Coraz częściej nie polega ona na dostarczaniu wszystkich odpowiedzi, lecz na tworzeniu środowiska, w którym eksperci mogą efektywnie współpracować, wymieniać się wiedzą i wspólnie podejmować decyzje. To właśnie zdolność integrowania kompetencji staje się dziś kluczową przewagą organizacji.

W dzisiejszych warunkach rolą liderów jest budowanie różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się zespołów. Wyróżnienie w kategorii Team of the Year to nasz wspólny sukces. To potwierdzenie, że różnorodność, szacunek i wspólne rytuały są naszą siłą, którą zauważono nawet za oceanem. To także dowód na to, że polskie kompetencje, innowacyjność i praca zespołowa są dostrzegane na arenie międzynarodowej. Łącząc pragmatyczne podejście z wizją przyszłości, osiągamy realne efekty zarówno biznesowe, jak i efekty związane z ograniczaniem wpływu środowiskowego.

Marka Orlen znalazła się w gronie nominowanych obok globalnych firm i organizacji, takich jak Motor Oil, ABB, Topsoe czy Electrify America.

Różnorodność jako przewaga

Realizacja projektów transformacyjnych wymaga współpracy osób o różnych doświadczeniach zawodowych, wykształceniu i sposobach myślenia. Inżynierowie, eksperci finansowi, specjaliści ESG oraz analitycy rynku patrzą na te same wyzwania z odmiennych perspektyw.

To właśnie połączenie tych perspektyw pozwala skuteczniej identyfikować ryzyka, szybciej znajdować rozwiązania i budować projekty odpowiadające na potrzeby rynku. Różnorodność nie jest jedynie wartością kulturową. Może stanowić narzędzie wzmacniające zdolność organizacji do rozwoju i innowacji.

Wodór i biopaliwa jako szkoła współpracy

Jeszcze kilka lat temu projekty wodorowe miały głównie charakter pilotażowy. Dziś coraz częściej przechodzą do fazy realnych inwestycji infrastrukturalnych obejmujących produkcję, logistykę i wykorzystanie wodoru. Rozwój rynku przyspieszają mechanizmy wsparcia publicznego oraz rosnąca presja regulacyjna związana z realizacją celów klimatycznych. Kluczowe staje się jednak nie tylko planowanie, ale przede wszystkim zdolność do skutecznej realizacji projektów – od pozyskania finansowania, przez zarządzanie ryzykiem, aż po wdrożenie operacyjne.

W ten kierunek wpisują się działania Grupy Orlen, która rozwija kompetencje w całym łańcuchu wartości wodoru – od produkcji, przez infrastrukturę, po zastosowania przemysłowe i transportowe.

Realizowane są konkretne projekty wdrożeniowe, takie jak rozwój sieci stacji tankowania wodoru w ramach programu Clean Cities, projekty produkcji wodoru, w tym projekty zakładające wykorzystanie energii odnawialnej Hydrogen Eagle i Green H2, inicjatywy w obszarze paliw syntetycznych oraz działania edukacyjne przez Akademię Wodorową.

To podejście pokazuje wyraźne przejście od koncepcji do projektów z zapewnionym finansowaniem, określonym modelem biznesowym i realnym harmonogramem realizacji. Doskonałym przykładem jest projekt Clean Cities. Jeszcze kilka lat temu Polska była białą plamą na europejskiej mapie stacji wodorowych. Obecnie Orlen posiada siedem ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, a kolejne dwadzieścia znajduje się w budowie.

Na realizację projektu koncern pozyskał bezzwrotne dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Connecting Europe Facilities oraz z krajowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Efekty tych działań mają już wymierny charakter. Podpisano umowy grantowe na finansowanie wspomnianych projektów o wartości około 2,4 mld zł. Ich potencjał ograniczenia emisję CO2 to ponad 200 tys. ton rocznie.

Równie istotny jest rozwój biopaliw zaawansowanych. Niedawno uruchomiona instalacja HVO w Płocku o wydajności ok. 300 tys. ton rocznie według założeń projektowych pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 65 proc. względem paliw konwencjonalnych. Projekt ten nie tylko umożliwia produkcję odnawialnego diesla, lecz także wspiera rozwój krajowych surowców do produkcji biopaliw. Nowa inicjatywa Orlenu „Międzyplony dla biopaliw” oraz współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu nad wykorzystaniem lnianki siewnej jako surowca do produkcji biopaliw pokazują, jak szeroki zakres mogą mieć działania związane z transformacją energetyczną. Jednocześnie są przykładem kreatywnego podejścia, które stwarza nowe możliwości rozwoju dla krajowej gospodarki rolnej.

Kultura organizacyjna przyszłości

Międzynarodowe konkursy coraz częściej nagradzają nie tylko efekty inwestycji, ale również sposób ich realizacji. Kluczowe znaczenie mają umiejętność integrowania wiedzy, budowania partnerstw oraz skutecznego działania w zmiennym otoczeniu.

Orlen H2 Team to zespół łączący różne specjalizacje, doświadczenia i pokolenia. Funkcjonuje w kilku lokalizacjach, opierając swoją działalność na współpracy i wzajemnym wsparciu. Ta różnorodność oraz zdolność do koordynowania złożonych projektów stanowią realną przewagę konkurencyjną i pokazują, jak wygląda nowoczesne podejście do transformacji energetycznej.

Organizacje odnoszące sukces w tym obszarze coraz częściej budują kulturę współpracy opartą na zaufaniu, wymianie wiedzy i otwartości na różne perspektywy. Transformacja energetyczna nie jest bowiem wyłącznie zmianą technologiczną. To również zmiana sposobu pracy, podejmowania decyzji i budowania odpowiedzialności za wspólny cel.

Zdobyte przez Orlen H2 Team wyróżnienie do Reuters Energy Transition Awards pokazuje, że w świecie transformacji energetycznej przewagę budują nie tylko technologie i inwestycje. Coraz częściej o sukcesie decyduje praca zespołowa oraz połączenie kompetencji młodych i kreatywnych pracowników z doświadczeniem ekspertów. Prawdziwa transformacja następuje wtedy, gdy tworzą ją zaangażowani ludzie, którzy wierzą w swoją misję.