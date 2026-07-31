Z danych branżowych wynika, że na koniec kwietnia 2026 r. po polskich drogach poruszało się ponad 147 tys. samochodów w pełni elektrycznych. Co istotne, tylko w ubiegłym roku przybyło ich ponad 57 tys.

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Ten przyrost to efekt kilku czynników: rosnącej i coraz bardziej zróżnicowanej oferty samochodów elektrycznych, programów wsparcia dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw oraz rozwoju infrastruktury ładowania, zarówno dla pojazdów osobowych, jak i transportu ciężkiego.

Dynamiczny rozwój elektromobilności nie ogranicza się tylko do wzrostu liczby aut. Również istotne są zmiany technologiczne, które zachodzą w tle. Coraz większą rolę odgrywają huby ładowania oraz nowe technologie zarówno w obszarze baterii, jak i infrastruktury ładowania.

W tym kontekście coraz wyraźniej widać, że elektromobilność przestaje być jedynie zmianą technologiczną, a zaczyna wpływać na sposób korzystania z transportu. Jeszcze jakiś czas temu kierowca wybierający się w podróż samochodem elektrycznym musiał bardzo dokładnie planować trasę, uwzględniając lokalizacje dostępnych stacji ładowania oraz kontrolując zasięg pojazdu. Obecnie sytuacja wyraźnie się zmieniła, ponieważ infrastruktura ładowania znacząco się rozwinęła, a liczba dostępnych punktów wzrosła. Obecnie to kierowca w większym stopniu decyduje o przebiegu podróży, wybierając moment na przerwę w trasie i przy okazji uzupełniając energię w pojeździe, zamiast podporządkowywać całą trasę dostępnej infrastrukturze. Dla użytkowników oznacza to niższy próg wejścia i większe poczucie komfortu w codziennym korzystaniu z pojazdu elektrycznego.

Struktura infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych znacząco się zmienia. Coraz więcej jest szybkich punktów ładowania prądem stałym DC (ang. Direct Current Chargers), które wpływają na poprawę komfortu użytkowania samochodów elektrycznych, skracając czas ładowania, a w konsekwencji przyczyniają się do zmiany perspektywy konsumentów, którzy traktują BEV (ang. Battery Electric Vehicle) jako realną opcję, także w przypadku dłuższych podróży.

Orlen – elektromobilność

W odpowiedzi na rosnące znaczenie elektromobilności Orlen rozwija ogólnopolską sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych Orlen Charge. Inwestycje realizowane są zarówno w największych aglomeracjach miast, jak i wzdłuż głównych korytarzy transportowych.

Podejście to pozwala stopniowo zwiększać dostępność ładowania w różnych scenariuszach użytkowania pojazdów elektrycznych, obejmujących zarówno codzienne przejazdy miejskie, jak i podróże długodystansowe realizowane na drogach szybkiego ruchu. Budowa infrastruktury ładowania nie polega już wyłącznie na stawianiu pojedynczych punktów. Kluczowe staje się tworzenie sieci, która odpowiada na realne potrzeby użytkowników – zarówno w miastach, jak i w ruchu tranzytowym. Jednym z kluczowych kierunków rozwoju infrastruktury są huby ładowania, czyli lokalizacje wyposażone w wiele punktów ładowania o wyższej mocy. Pozwalają one obsłużyć większy ruch, skrócić czas oczekiwania i zwiększyć komfort użytkowników, szczególnie w lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu.

Jednocześnie rośnie znaczenie standardu oraz kompleksowości udogodnień znajdujących się przy stacji ładowania. Kluczowe staje się nie tylko, gdzie znajduje się stacja, ale również co oferuje użytkownikowi – czy umożliwia komfortowe zatrzymanie się i wykorzystanie czasu ładowania na skorzystanie z dostępu do stref udogodnień dla podróżnych, w których znajdziemy ofertę gastronomiczną StopCafe, jak również szeroką gamę produktów i usług, które zwiększają wygodę podróżowania.

W praktyce oznacza to zmianę roli stacji ładowania z punktu technicznego w kierunku miejsca obsługi podróżnych. Coraz częściej są to lokalizacje, które wpisują się w model podróży znany kierowcom samochodów spalinowych, a nie jedynie jej techniczny etap, jakim jest ładowanie pojazdu elektrycznego.

Dzięki temu elektromobilność przestała być rozwiązaniem ograniczonym do codziennych, miejskich przejazdów, a zaczyna odpowiadać również na potrzeby transportu długodystansowego.

Rynek nabiera rozpędu

Choć Polska wciąż znajduje się na wcześniejszym etapie rozwoju elektromobilności niż część krajów Europy Zachodniej, tempo zmian wyraźnie przyspiesza.

Z roku na rok rośnie liczba pojazdów, infrastruktura staje się coraz bardziej dostępna, a nowe inwestycje są lepiej dopasowane do rzeczywistych potrzeb rynku. Równolegle rośnie świadomość użytkowników i akceptacja dla nowych rozwiązań, co – jak pokazują doświadczenia innych sektorów – ma kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji.

Stabilny rozwój infrastruktury oraz rosnąca standaryzacja usług sprawiają, że elektromobilność staje się rozwiązaniem coraz bardziej dojrzałym rynkowo.

Widać także wyraźnie, że rynek zaczyna się porządkować – inwestycje są lepiej planowane, a rozwój infrastruktury częściej opiera się na analizie rzeczywistych potrzeb użytkowników i natężenia ruchu.

To właśnie ten moment można uznać za punkt zwrotny. Elektromobilność przestaje być alternatywą – zaczyna być jednym z podstawowych kierunków rozwoju transportu.

Oznacza to, że w najbliższych latach zmiany będą nie tylko kontynuowane, ale prawdopodobnie jeszcze przyspieszą. Dla użytkowników oznacza to jedno: łatwiejszy dostęp do infrastruktury, większy wybór pojazdów oraz rosnącą przewidywalność codziennego korzystania z samochodu elektrycznego. Równolegle zmienia się także poziom wiedzy i świadomości klientów – użytkownicy coraz lepiej rozumieją zasady działania elektromobilności, potrafią efektywniej korzystać z usług ładowania.

W tym kontekście jednym z kluczowych wyzwań na kolejne lata pozostanie dalsze zwiększanie dostępności infrastruktury oraz utrzymanie tempa jej rozwoju w sposób odpowiadający rosnącym potrzebom użytkowników. To właśnie od skali i jakości tych inwestycji w dużej mierze zależeć będzie tempo, w jakim elektromobilność stanie się pełnoprawnym standardem w codziennym transporcie.