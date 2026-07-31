To pytania pozornie osobiste. W rzeczywistości dotyczą także organizacji, liderów i jakości zarządzania. Bo sposób, w jaki odpoczywamy albo nie odpoczywamy, coraz wyraźniej pokazuje, jaka naprawdę jest kultura pracy w firmie. Nie ta opisana w strategii employer brandingowej, lecz ta codzienna: widoczna w kalendarzach, mailach wysyłanych po godzinach, nieodebranych urlopach i cichym przekonaniu, że „dobry pracownik” jest zawsze dostępny.

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Właśnie takie pytania chcemy stawiać w ramach „Razem dla ESG” – kampanii Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, której patronem medialnym jest „Rzeczpospolita”. Bo ESG nie sprowadza się do raportów, procedur i wskaźników. Jego sens ujawnia się również w codziennych decyzjach organizacji: w tym, jak zarządza pracą, jak chroni dobrostan ludzi i czy potrafi traktować regenerację jako część odpowiedzialności, a nie jako koszt lub organizacyjną niedogodność.

Co na to statystyki?

Dane pokazują, że rozmowa o odpoczynku nie jest dodatkiem do poważnych tematów gospodarczych. Według raportu „State of the Global Workplace 2024” niskie zaangażowanie pracowników kosztuje globalną gospodarkę 8,9 bln dol., czyli około 9 proc. światowego PKB. To nie jest wyłącznie koszt złego nastroju w pracy. To koszt utraconej energii, słabszej decyzyjności, niższej produktywności i organizacyjnego zmęczenia.

W Polsce również widać skalę napięcia. Według badania „Global Talent Barometer 2025” aż 53 proc. pracowników w Polsce doświadcza wysokiego codziennego stresu. Wśród kobiet odsetek ten wynosi 57 proc., podobnie wśród przedstawicieli pokolenia Z. Najwyższy poziom stresu deklarują osoby pracujące zdalnie – 67 proc. respondentów z tej grupy.

Z kolei badanie przeprowadzone wśród specjalistów i menedżerów pokazało, że 29 proc. profesjonalistów zmaga się z syndromem wypalenia zawodowego, a kolejne 18 proc. nie ma pewności, czy już go doświadcza. To ważne, bo granica między zmęczeniem, przeciążeniem i kryzysem zawodowym bywa płynna – zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji (Hays Poland, badanie wśród specjalistów i menedżerów, 2024).

Te liczby warto czytać nie jako dowód „słabszej odporności” pracowników, lecz jako sygnał dla organizacji. Jeśli tak wielu ludzi pracuje w napięciu lub doświadcza wypalenia, pytanie o urlop przestaje być administracyjne. Staje się strategiczne: czy firma potrafi odnawiać zasoby, z których codziennie korzysta?

Urlop, który nie regeneruje

Przez lata urlop traktowano głównie jako prawo pracownicze i obowiązek kadrowy: trzeba go zaplanować, zaakceptować, wpisać do systemu i rozliczyć. To ważne, bo polskie prawo jasno wskazuje, że urlop wypoczynkowy jest coroczny, płatny i niezbywalny. Ale formalne udzielenie urlopu nie zawsze oznacza realny wypoczynek.

Można być na urlopie i nadal pozostawać w pracy: odpowiadać na wiadomości, sprawdzać komunikator, odbierać telefony „tylko w pilnych sprawach”. Wtedy ciało zmienia miejsce, ale głowa nadal zostaje przy biurku.

Właśnie dlatego coraz ważniejsze staje się pojęcie psychicznego odłączenia od pracy. Metaanaliza obejmująca 32 badania z dziewięciu krajów i 256 efektów badawczych pokazała, że urlop ma istotny pozytywny wpływ na dobrostan pracowników, a jego efekt nie zanika tak szybko, jak wcześniej sądzono. Szczególne znaczenie mają psychiczne oderwanie od obowiązków zawodowych oraz aktywność fizyczna podczas wypoczynku („Vacation and employee well-being: A meta-analysis”, Journal of Applied Psychology, 2025).

To ważna informacja dla liderów. Sam fakt, że pracownik ma wpisany urlop w systemie, nie wystarczy. Liczy się to, czy organizacja pozwala mu naprawdę zniknąć. Czy ma przygotowane zastępstwo. Czy zespół wie, kto przejmuje decyzje. Czy przełożony nie wysyła sygnału, że formalnie odpoczynek jest akceptowany, ale praktycznie dostępność jest nadal oczekiwana.

Czy wypoczynek można policzyć?

Można zapytać: czy odpoczynek da się zmierzyć? Odpowiedź brzmi: częściowo tak, choć nie wszystko, co ważne, da się sprowadzić do jednej liczby.

Można mierzyć liczbę zaległych urlopów. Można analizować, ilu pracowników wykorzystuje pełny urlop wypoczynkowy, a ilu odkłada go miesiącami. Można sprawdzać absencję chorobową, rotację, poziom zaangażowania, wyniki badań satysfakcji, skalę deklarowanego stresu, liczbę nadgodzin i częstotliwość kontaktu z osobami przebywającymi na wolnym. Można też pytać wprost: czy po urlopie wracasz bardziej wypoczęty, czy bardziej zestresowany?

Najważniejsze wskaźniki bywają ukryte w codziennych zachowaniach. Czy liderzy sami korzystają z urlopów? Czy pracownicy słyszą przed wyjazdem: „odpocznij”, czy raczej: „bądź pod telefonem”? Czy organizacja potrafi zaplanować pracę bez założenia, że kilka najbardziej zaangażowanych osób będzie zawsze dostępnych?

To właśnie tutaj odpoczynek staje się sprawdzianem dojrzałości zarządczej. Firma, która nie umie funkcjonować bez przeciążania ludzi, nie jest efektywna – jest krucha. Może przez pewien czas utrzymywać wysokie tempo, ale płaci za nie zmęczeniem, spadkiem zaufania i ryzykiem utraty kompetencji.

Dlatego nie warto przeciwstawiać efektywności i dobrostanu. Przemęczony pracownik nie pracuje lepiej tylko dlatego, że dłużej siedzi przy komputerze. Częściej podejmuje gorsze decyzje, wolniej reaguje i szybciej traci poczucie sensu.

Odpoczynek nie jest więc luksusem ani nagrodą za lojalność. Jest elementem odpowiedzialnego systemu pracy. W praktyce oznacza to proste, ale ważne zasady: urlopy trzeba planować wcześniej, zastępstwa muszą działać naprawdę, kontakt z osobą na wolnym powinien być wyjątkiem, a liderzy powinni modelować zachowania, których oczekują od zespołów. Trudno przekonać ludzi do regeneracji, jeśli zarząd wysyła maile z plaży.

Czy naprawdę odpoczywasz?

Czytelniczko, czytelniku, kiedy ostatnio naprawdę odpoczywałeś? Nie tylko byłeś poza biurem, ale faktycznie przestałeś pracować: bez sprawdzania maili, kontrolowania projektów i poczucia winy, że ktoś musi cię zastąpić.

To pytanie warto zadać sobie indywidualnie, ale jeszcze bardziej warto zadać je w organizacjach. Czy nasi ludzie umieją odpoczywać? Czy my im na to pozwalamy? Czy kultura pracy wspiera regenerację, czy tylko ją deklaruje?

Wakacje są więc dobrym testem ESG. Pokazują, czy firma umie zarządzać odpowiedzialnie nie tylko wtedy, gdy mówi o wielkich celach, ale także wtedy, gdy ktoś zamyka laptop i wyjeżdża na dwa tygodnie.

Organizacja, która nie pozwala ludziom odpocząć, źle liczy efektywność. Widzi godziny, ale nie widzi energii. Widzi dostępność, ale nie widzi jakości decyzji. Widzi obecność, ale nie widzi kosztu przeciążenia.

Dlatego pytanie: „czy umiesz wypoczywać?”, nie jest wakacyjną ciekawostką. To jedno z ważniejszych pytań o przyszłość pracy.