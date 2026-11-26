Organizacje coraz lepiej rozliczają się ze swojego wpływu na środowisko, pracowników i jakość zarządzania. Ale czy potrafią policzyć i dostrzec, że wykorzystując AI do zwiększania efektywności, mogą jednocześnie pozbawiać młodych ludzi szans na zdobycie doświadczenia potrzebnego do przyszłego przywództwa?

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ESG powinno mierzyć nie tylko to, jak firma traktuje obecnych pracowników, ale również jakie szanse stwarza przyszłym pokoleniom. Badanie Stanford Digital Economy Lab z 2026 r. wskazało, że zatrudnienie osób w wieku 22–25 lat w zawodach silnie narażonych na AI było o około 19 proc. niższe względem poziomu wynikającego z trendu w mniej eksponowanych zawodach.

Firmy raportują zatrudnienie, warunki pracy, szkolenia i różnorodność. Znacznie rzadziej zadają sobie pytanie, czy ich model biznesowy tworzy młodym ludziom rzeczywiste możliwości wejścia na rynek pracy i rozwoju. Automatyzacja stanowisk juniorskich może doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorstwo poprawia produktywność, ale ogranicza dostęp do doświadczeń niezbędnych do rozwoju zawodowego.

Są to pierwsze symptomy wpływu AI na strukturę zatrudnienia i warto obserwować, na ile adaptacja AI wpływa na zaburzenie budowania puli przyszłych menedżerów i liderów. Poniżej sześć wskazówek, które pomogą zaobserwować, czy zjawisko zanikania „entry level jobs” staje się nowym ryzykiem.

Ukryty dług sukcesyjny firm

Zarządy analizują ryzyko finansowe, klimatyczne, regulacyjne i technologiczne. Tymczasem AI tworzy jeszcze jedno ryzyko: przyszły niedobór ludzi zdolnych do objęcia stanowisk kierowniczych. Rozwój dyrektora lub członka zarządu trwa często kilkanaście lat. Jeżeli dzisiaj przedsiębiorstwa ograniczą możliwości zdobywania pierwszych doświadczeń, konsekwencje mogą ujawnić się dopiero po wielu latach. Powstaje szczególny rodzaj długu organizacyjnego: bieżące oszczędności są widoczne w wynikach finansowych, ale utracony potencjał przywódczy nie pojawia się w bilansie od razu.

Nierówności międzypokoleniowe

Doświadczeni pracownicy często wykorzystują AI do zwiększania produktywności dzięki wiedzy, którą zdobywali przez lata. Młodzi dopiero potrzebują taką wiedzę zdobyć. Może powstać paradoks: technologia wzmacnia pozycję ludzi, którzy już mają doświadczenie, ale ogranicza możliwości zdobywania doświadczenia przez tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę. W takim scenariuszu nierówności międzypokoleniowe mogą się pogłębiać, mimo że firma deklaruje politykę równych szans.

AI ogranicza uczenie się

Firmy monitorują m.in. wskaźniki dotyczące szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników. Jednak liczba godzin szkoleniowych nie pokazuje, czy pracownik rzeczywiście nauczył się samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, czy zarządzania ludźmi. AI może zwiększać jakość efektów pracy, jednocześnie skracając proces poznawczy, który dotychczas rozwijał wiele innych kompetencji. Przedsiębiorstwo może więc wykazywać wysokie nakłady na rozwój, podczas gdy pracownicy mają coraz mniej okazji do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Zaburzony system przekazywania wiedzy

Przywództwa nie uczymy się wyłącznie poprzez szkolenia. Rozwijamy je także przez obserwację, rozmowy z przełożonymi, wspólne rozwiązywanie problemów i konfrontację z trudnymi sytuacjami. Jeżeli AI przejmuje zadania dotychczas delegowane młodym specjalistom, seniorzy mogą coraz rzadziej pracować z juniorami. Organizacja traci zarówno okazje do nauki konkretnych umiejętności, jak również możliwość przekazywania wartości, standardów etycznych, kultury organizacyjnej i nieformalnej wiedzy o biznesie.

Ukryte konsekwencje AI dla przywództwa

Większość przedsiębiorstw ocenia wdrożenia AI poprzez oszczędności, efektywność i zwrot z inwestycji. Znacznie rzadziej analizuje, jak automatyzacja wpłynie na konsekwencje drugiego i trzeciego rzędu, a więc zmian, których dzisiaj nie widzimy i nie doświadczamy. W przypadku obszaru ludzkiego mówimy o dalekosiężnej zmianie struktury zatrudnienia oraz dostępnej puli talentów w organizacji, jak i w skali makro na rynku pracy.

Nowe pokolenie a transformacja ESG

Przedsiębiorstwa potrzebują w przyszłości liderów, którzy będą potrafili łączyć cele biznesowe z odpowiedzialnością środowiskową, społeczną i etyczną. Takie kompetencje nie powstają wyłącznie dzięki dostępowi do danych czy rekomendacji AI. Wymagają doświadczenia, umiejętności rozumienia konfliktów interesów, dialogu z interesariuszami i podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Jeżeli automatyzacja ograniczy rozwój tych kompetencji, firmy mogą dysponować doskonalszymi narzędziami ESG, ale słabszym przywództwem potrzebnym do ich skutecznego wykorzystania. Przyszłość ESG zależy nie tylko od jakości technologii i regulacji, lecz przede wszystkim od ludzi, którzy będą podejmowali decyzje.

ESG jutra: siedem niewidocznych konsekwencji AI

1. ESG powinno mierzyć nie tylko to, jak firma traktuje obecnych pracowników, ale również jakie szanse stwarza przyszłym pokoleniom.

2. Redukcja stanowisk juniorskich może tworzyć ukryty dług sukcesyjny przedsiębiorstw.

3. AI może prowadzić do nierówności międzypokoleniowej, której obecne strategie ESG nie dostrzegają.

4. Firmy mogą raportować rozwój kompetencji, podczas gdy AI ogranicza rzeczywiste uczenie się.

5. AI może zniszczyć naturalny system mentoringu i międzypokoleniowego przekazywania wiedzy.

6. Zarząd powinien brać pod uwagę konsekwencje AI dla przyszłego przywództwa, nie tylko za wyniki wdrożenia.

7. Bez nowego pokolenia odpowiedzialnych liderów nie będzie skutecznej transformacji ESG.