Zmieniała się również Fundacja Orlen – od organizacji koncentrującej się na pomocy charytatywnej po instytucję realizującą długofalowe programy w obszarach bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia i sprawiedliwej transformacji. 25. rocznica jej działalności to okazja, by przyjrzeć się nie tylko skali udzielonego wsparcia, lecz przede wszystkim roli, jaką biznes może odgrywać w budowaniu pozytywnej zmiany społecznej.

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Ćwierć wieku społecznego zaangażowania

W 2001 roku, kiedy powstawała Fundacja Orlen – Dar Serca, społeczna odpowiedzialność biznesu kojarzyła się przede wszystkim z jej wymiarem charytatywnym. Fundacja początkowo wspierała głównie dzieci i młodzież, rodzinne domy dziecka oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej. Z czasem poszerzała działalność, odpowiadając na nowe potrzeby.

Dziś działa w pięciu obszarach: bezpieczeństwa, edukacji, zdrowego stylu życia, sprawiedliwej transformacji oraz wsparcia i aktywizacji pracowników. Ta ewolucja odzwierciedla zmianę podejścia do odpowiedzialności biznesu: większy nacisk na trwałe rezultaty i rozwój kompetencji.

25 lat funkcjonowania Fundacji Orlen pokazuje, że fundacje korporacyjne nie zastępują odpowiedzialności przedsiębiorstw, ale mogą uzupełniać ich podejście do ESG, tworząc partnerstwa i odpowiadając na lokalne potrzeby.

25 lat po stronie bezpieczeństwa

Wsparcie strażaków to jeden z najdłużej rozwijanych kierunków działalności fundacji. Przez 25 lat zmienił się wachlarz zagrożeń, z którymi mierzą się ratownicy: dziś nie tylko gaszą pożary, ale muszą być przygotowani również na działania związane na przykład z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Nie zmieniło się jednak zaangażowanie Fundacji Orlen we wsparcie tych działań.

W 25. edycji programu „Orlen na straży” złożono rekordowe 4351 wniosków. Wsparcie o łącznej wartości ponad 25 mln zł przyznano 441 jednostkom OSP i PSP. Blisko 18,7 mln zł przeznaczono na sprzęt ratowniczy, a ponad 5,8 mln zł na szkolenia, warsztaty i wsparcie psychologiczne. Zaplanowane działania szkoleniowe obejmą ponad 12 tys. strażaków.

Dla przedsiębiorstwa z sektora energetycznego gotowość i sprawność lokalnych służb ma szczególne znaczenie. Zakup sprzętu i wspieranie rozwoju kompetencji ratowników jest więc elementem budowania systematycznej gotowości, nie tylko w reakcji na kryzysy.

Edukacja: inwestycja w możliwości

Edukacja od początku zajmuje ważne miejsce w działalności fundacji. W 2007 roku przyznano stypendia 219 osobom; dziś formy wsparcia obejmują także zdobywanie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Program „Mogę więcej” pomaga dzieciom i młodzieży z doświadczeniem pieczy zastępczej przygotować się do samodzielności. W 2026 roku jego budżet stypendialny osiągnął milion złotych. Działaniem uzupełniającym wsparcie są m.in. kursy prawa jazdy i płatne staże na stacjach Orlenu.

Z kolei program „Bona Fide” wspiera utalentowane osoby podejmujące studia na czołowych uczelniach świata znajdujących się na tzw. liście szanghajskiej. W dziewiątej edycji stypendia otrzymało 18 osób. Założenie programu sięga poza indywidualną ścieżkę akademicką: zdobyta za granicą wiedza ma być następnie wykorzystywana w Polsce.

Zdrowie: od aktywności do dobrostanu

W działaniach fundacji hasło „zdrowie” oznacza nie tylko sport, ale również edukację i profilaktykę. W 2026 roku w ramach „Sportowego Orlenu” dofinansowanie o łącznej wartości 12 mln zł otrzymało 141 klubów prowadzących zajęcia dla blisko 29 tys. dzieci i młodzieży. Program „Żyję zdrowo” uwzględnia obok ruchu i odżywiania także higienę cyfrową, dbałość o emocje i relacje oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Fundacja przygotowuje obecnie nowy program poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, koncentrujący się m.in. na wzmacnianiu odporności psychicznej.

Transformacja widziana z bliska

Transformacja energetyczna ma także swój lokalny wymiar. Dlatego fundacja wspiera inicjatywy odpowiadające na potrzeby społeczności w otoczeniu aktywów Orlenu.

W drugiej edycji programu „Orlen. Energia sąsiedztwa” wsparcie o wartości 2 mln zł otrzymało 70 projektów związanych z edukacją, działaniami prośrodowiskowymi i integracją mieszkańców terenów sąsiadujących z aktywami Orlenu. Z kolei „Orlen dla Parków Narodowych”, z budżetem 3 mln zł, przewiduje dofinansowanie działań na rzecz wsparcia bioróżnorodności, działań związanych z ochroną przyrody i edukacji środowiskowej. Ten obszar rozwijają również Orlen Think Energy i Orlen AgroRegeneracja.

Wolontariat: działania współtworzone przez pracowników

Wolontariat pracowniczy polega na bezpośrednim zaangażowaniu w działania osób związanych z Grupą Orlen. Pracownicy nie tylko uczestniczą w inicjatywach przygotowanych przez fundację, lecz także zgłaszają własne pomysły i wykorzystują unikalne umiejętności.

W ciągu minionych lat zrealizowano blisko 1000 akcji z udziałem przeszło 14 tys. wolontariuszy. Na działania, z których beneficjentami jest 73 tys. osób, przeznaczyli oni około 85 tys. godzin. W 2026 roku przeprowadzono już ponad 100 inicjatyw, a kolejne są w przygotowaniu.

Miara skuteczności

Po 25 latach dorobek Fundacji Orlen można opisywać liczbą grantów, stypendiów i uczestników programów. Takie dane pokazują skalę zaangażowania, lecz nie są pełną miarą jego efektów. Trwalsze rezultaty ujawniają się wtedy, gdy absolwent programu grantowego potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę, jednostka ratownicza jest lepiej przygotowana do działania, a lokalna inicjatywa rozwija się także po zakończeniu finansowania.

Jubileusz to także moment, by spojrzeć w przyszłość. W kolejnych latach chcemy rozwijać działania odpowiadające na najważniejsze wyzwania, związane m.in. z odpornością społeczną, zdrowiem psychicznym i cyberbezpieczeństwem. To obszary, które będą miały coraz większe znaczenie dla rozwoju i bezpieczeństwa społeczeństwa.