Estoński CIT nie zwalnia z obowiązków w zakresie cen transferowych

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 lutego 2026 r. (II FSK 694/23).

Podatnik otrzymał niekorzystną interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, podtrzymaną następnie przez WSA w Poznaniu. Sprawa dotyczyła obowiązku stosowania przez podatników opodatkowanych estońskim CIT przepisów o cenach transferowych, tj. art. 11k-11t ustawy o CIT (dokumentacja cen transferowych i informacja TPR) oraz art. 11e ustawy o CIT (symetryczna korekta cen transferowych), mimo że przepisy rozdziału 6b tej ustawy nie zawierają wyraźnego odesłania do tych regulacji.