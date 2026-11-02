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Estoński CIT nie zwalnia z obowiązków w zakresie cen transferowych

Do podatnika na estońskim CIT w okresie opodatkowania ryczałtem znajdują zastosowanie przepisy o cenach transferowych, dotyczące dokumentacji cen transferowych, informacji o cenach transferowych oraz tzw. symetrycznej korekty cen transferowych.

Publikacja: 02.11.2026 04:40

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Do podatnika na estońskim CIT w okresie opodatkowania ryczałtem znajdują zastosowanie przepisy o cen

Do podatnika na estońskim CIT w okresie opodatkowania ryczałtem znajdują zastosowanie przepisy o cenach transferowych.

Foto: Adobe Stock

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Marcin Wądołek

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 lutego 2026 r. (II FSK 694/23).

Podatnik otrzymał niekorzystną interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, podtrzymaną następnie przez WSA w Poznaniu. Sprawa dotyczyła obowiązku stosowania przez podatników opodatkowanych estońskim CIT przepisów o cenach transferowych, tj. art. 11k-11t ustawy o CIT (dokumentacja cen transferowych i informacja TPR) oraz art. 11e ustawy o CIT (symetryczna korekta cen transferowych), mimo że przepisy rozdziału 6b tej ustawy nie zawierają wyraźnego odesłania do tych regulacji.

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