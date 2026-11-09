Estoński CIT. Czy reorganizacja oznacza konieczność zapłaty podatku

Estoński CIT jest rozwiązaniem, które pozwala spółkom przesunąć w czasie opodatkowanie wypracowanego zysku do momentu jego dystrybucji. W praktyce jednak przedsiębiorstwa korzystające z tego modelu nie zawsze funkcjonują w niezmienionej strukturze organizacyjnej. Rozwój działalności, ograniczanie kosztów administracyjnych czy potrzeba uproszczenia zarządzania grupą kapitałową mogą przemawiać za połączeniem dwóch podmiotów.

W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy przejęcie jednej spółki przez drugą oznacza konieczność zakończenia opodatkowania estońskim CIT i rozliczenia dotychczas nieopodatkowanych zysków. Wątpliwości dotyczą również tego, czy samo przeniesienie majątku spółki przejmowanej powoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu.