Rzeczpospolita
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Estoński CIT. Czy reorganizacja oznacza konieczność zapłaty podatku

Połączenie dwóch spółek na estońskim CIT nie musi oznaczać utraty tej formy opodatkowania ani zapłaty podatku. Kluczowy jest jednak sposób rozliczenia transakcji, w szczególności to, czy dojdzie do przeszacowania przejmowanego majątku.

Publikacja: 09.11.2026 05:50

Estoński CIT. Czy reorganizacja oznacza konieczność zapłaty podatku

Estoński CIT. Czy reorganizacja oznacza konieczność zapłaty podatku

Foto: AdobeStock

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Rafał Styczyński

SPIS TREŚCI

  1. Dopuszczalne połączenie spółek
  2. Fiskus potwierdza możliwość kontynuacji
  3. Dochód z tytułu zmiany wartości majątku
  4. Metoda łączenia udziałów bez podatku
  5. Przeszacowanie może oznaczać podatek
  6. Podatek wynikający z korekty wstępnej
  7. Zdaniem autora

Estoński CIT jest rozwiązaniem, które pozwala spółkom przesunąć w czasie opodatkowanie wypracowanego zysku do momentu jego dystrybucji. W praktyce jednak przedsiębiorstwa korzystające z tego modelu nie zawsze funkcjonują w niezmienionej strukturze organizacyjnej. Rozwój działalności, ograniczanie kosztów administracyjnych czy potrzeba uproszczenia zarządzania grupą kapitałową mogą przemawiać za połączeniem dwóch podmiotów.

W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy przejęcie jednej spółki przez drugą oznacza konieczność zakończenia opodatkowania estońskim CIT i rozliczenia dotychczas nieopodatkowanych zysków. Wątpliwości dotyczą również tego, czy samo przeniesienie majątku spółki przejmowanej powoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu.

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