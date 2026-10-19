Refakturowanie energii przez gminę a VAT

- Gmina, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, użycza pomieszczenia Gminnemu Centrum Zdrowia (dalej: GCZ), będącemu samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i również czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z umową użyczenia GCZ jest zobowiązane do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej. Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla obiektu użytkowanego przez GCZ została zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a gminą, a faktury za zużycie energii są wystawiane na gminę. Następnie gmina, na podstawie postanowień umowy użyczenia, refakturuje na GCZ koszty zużytej energii elektrycznej. Czy refakturowanie przez gminę na GCZ kosztów zużytej energii podlega VAT?