1 stycznia ub.r. wszedł w życie długo wyczekiwany pakiet zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, który miał uporządkować przepisy dotyczące podatku od nieruchomości (PON), ze szczególnym uwzględnieniem pojęć „budynek” oraz „budowla”. Przez całe lata dotychczasowe definicje – opierające się na odwołaniach do prawa budowlanego – generowały niekończące się spory i uniemożliwiały przedsiębiorcom precyzyjne ustalenie obciążeń podatkowych. Czy nowe regulacje spełniły swoje zadanie? Niestety w wielu obszarach stare wątpliwości zastąpione zostały nowymi.

Reklama Reklama

Poprawna kwalifikacja obiektu budowlanego jest niezbędna do prawidłowego rozliczenia PON. Wynika to z zupełnie innego sposobu ustalania podstawy opodatkowania w odniesieniu do budynku (opodatkowanego od swojej powierzchni wyrażonej w metrach kwadratowych) i do budowli (opodatkowanej stawką 2 proc. od jej wartości). Przesunięcie danego obiektu z kategorii budynku do budowli (lub odwrotnie) może więc w znacznym stopniu zmienić wysokość zobowiązania podatkowego firmy. Dlatego kluczowa jest dokładna analiza struktury majątku przedsiębiorstwa.

Zakwalifikowanie obiektu do kategorii „budynek” zwykle nie sprawia zbyt wielu kłopotów. Więcej problemów jest w przypadku budowli. Przepisy o PON obejmują bowiem zakresem pojęcia „budowla” kilka odmiennych kategorii obiektów i ich elementów. W niektórych przypadkach budowlą jest przy tym cały obiekt wraz z określonymi instalacjami, natomiast w innych tylko jego część budowlana. Nowe ustawowe definicje pomogły w zakwalifikowaniu obiektu do odpowiedniej kategorii, ale nie w każdym przypadku. O tym, na co zwrócić uwagę przy klasyfikacji obiektów budowlanych i dlaczego jest to ważne, piszemy w artykule pt. "Na co zwrócić uwagę przy klasyfikacji obiektów budowlanych".

Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.