Rzeczpospolita
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Sprawozdawczość według MSSF – najczęstsze błędy i jak ich unikać

Stosowanie MSSF wiąże się z licznymi wyzwaniami. W świetle tych standardów wycena aktywów i pasywów najczęściej jest oparta na wartości godziwej, którą należy oszacować i zinterpretować na podstawie przewidywań dotyczących przyszłości.

Publikacja: 19.10.2026 05:00

Stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga nie tylko znajomości samyc

Stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga nie tylko znajomości samych regulacji, ale również umiejętności ich właściwej interpretacji w kontekście konkretnych transakcji gospodarczych.

Foto: Adobe Stock

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Edyta Kalińska

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) od wielu lat stanowią podstawę raportowania finansowego dla grup kapitałowych notowanych na rynkach regulowanych w Unii Europejskiej oraz spółek, które są częściami składowymi tych grup. Stosowanie MSSF ma na celu zapewnienie porównywalności sprawozdań finansowych publikowanych przez jednostki publiczne działające w różnych krajach UE, jak również transparentności i wysokiej jakości tych sprawozdań.

W praktyce wdrażanie i stosowanie MSSF wiąże się z wieloma wyzwaniami. Wynikają one w dużej mierze z tego, że standardy oparte są na zasadach (ang. principle-based), a nie na ścisłych regułach. Oznacza to, że wskazują one ogólne zasady ujmowania i wyceny zdarzeń gospodarczych, pozostawiając jednostkom przestrzeń do stosowania osądu i wyboru szczegółowych zasad ujęcia transakcji i innych zdarzeń gospodarczych. W świetle MSSF wycena aktywów i pasywów najczęściej nie jest oparta na wartościach historycznych, ale na wartości godziwej, a szacunki tej wartości bazują na przewidywaniach dotyczących przyszłości. Takie podejście z jednej strony pozwala na prezentację w sprawozdaniu finansowym bardziej przydatnych informacji dla interesariuszy, jednak z drugiej strony wiąże się z wyższym ryzykiem niepewności, subiektywizmu i oszustw sprawozdawczych.

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