Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) od wielu lat stanowią podstawę raportowania finansowego dla grup kapitałowych notowanych na rynkach regulowanych w Unii Europejskiej oraz spółek, które są częściami składowymi tych grup. Stosowanie MSSF ma na celu zapewnienie porównywalności sprawozdań finansowych publikowanych przez jednostki publiczne działające w różnych krajach UE, jak również transparentności i wysokiej jakości tych sprawozdań.

W praktyce wdrażanie i stosowanie MSSF wiąże się z wieloma wyzwaniami. Wynikają one w dużej mierze z tego, że standardy oparte są na zasadach (ang. principle-based), a nie na ścisłych regułach. Oznacza to, że wskazują one ogólne zasady ujmowania i wyceny zdarzeń gospodarczych, pozostawiając jednostkom przestrzeń do stosowania osądu i wyboru szczegółowych zasad ujęcia transakcji i innych zdarzeń gospodarczych. W świetle MSSF wycena aktywów i pasywów najczęściej nie jest oparta na wartościach historycznych, ale na wartości godziwej, a szacunki tej wartości bazują na przewidywaniach dotyczących przyszłości. Takie podejście z jednej strony pozwala na prezentację w sprawozdaniu finansowym bardziej przydatnych informacji dla interesariuszy, jednak z drugiej strony wiąże się z wyższym ryzykiem niepewności, subiektywizmu i oszustw sprawozdawczych.