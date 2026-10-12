Zmiany wprowadzone nowelizacją z 4 września br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z jednej strony mają charakter deregulacyjny (likwidują niektóre obowiązki sprawozdawcze, wprowadzają rozwiązania upraszczające oraz doprecyzowujące, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej), z drugiej – uszczelniają system podatkowy, jako że mają chronić interesy państwa przed unikaniem opodatkowania i nieprawidłowościami w rozliczeniach VAT. Zmienione regulacje obejmują m.in.: wprowadzenie możliwości uznania za odrębnego podatnika VAT każdego z małżonków prowadzących samodzielnie działalność rolniczą we wspólnym gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, doprecyzowanie przepisów w zakresie miejsca dostawy energii elektrycznej, zniesienie obowiązku zapłaty VAT w ciągu 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, uporządkowanie zasad stosowania procedury VAT marża dla dzieł sztuki, likwidacja obowiązku składania odrębnej informacji o dokonanym spisie z natury, doprecyzowanie zasad opodatkowania niezwróconej kaucji za opakowania na napoje, wprowadzenie zupełnie nowej instytucji – składu VAT, która ma na celu uproszczenie rozliczeń w handlu międzynarodowym. Zmiany dotyczą także m.in.: kas fiskalnych, odpowiedzialności za VAT niezapłacony przez kontrahenta czy katalogu czynności niedających prawa do odliczenia podatku. Wszystkie nowe regulacje będziemy szczegółowo omawiać na łamach dodatku podatkowego, w dzisiejszym numerze piszemy o ujednoliceniu zasad rozliczania VAT przy świadczeniu usług lub dostawach towarów z nakazu organów władzy publicznej bądź z mocy prawa w zamian za odszkodowanie. Obowiązek podatkowy powstanie w takim przypadku kasowo, czyli z chwilą otrzymania zapłaty.

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