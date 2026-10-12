Koniec roku – czas na zmiany w podatkach
Zmiany wprowadzone nowelizacją z 4 września br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z jednej strony mają charakter deregulacyjny (likwidują niektóre obowiązki sprawozdawcze, wprowadzają rozwiązania upraszczające oraz doprecyzowujące, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej), z drugiej – uszczelniają system podatkowy, jako że mają chronić interesy państwa przed unikaniem opodatkowania i nieprawidłowościami w rozliczeniach VAT. Zmienione regulacje obejmują m.in.: wprowadzenie możliwości uznania za odrębnego podatnika VAT każdego z małżonków prowadzących samodzielnie działalność rolniczą we wspólnym gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, doprecyzowanie przepisów w zakresie miejsca dostawy energii elektrycznej, zniesienie obowiązku zapłaty VAT w ciągu 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, uporządkowanie zasad stosowania procedury VAT marża dla dzieł sztuki, likwidacja obowiązku składania odrębnej informacji o dokonanym spisie z natury, doprecyzowanie zasad opodatkowania niezwróconej kaucji za opakowania na napoje, wprowadzenie zupełnie nowej instytucji – składu VAT, która ma na celu uproszczenie rozliczeń w handlu międzynarodowym. Zmiany dotyczą także m.in.: kas fiskalnych, odpowiedzialności za VAT niezapłacony przez kontrahenta czy katalogu czynności niedających prawa do odliczenia podatku. Wszystkie nowe regulacje będziemy szczegółowo omawiać na łamach dodatku podatkowego, w dzisiejszym numerze piszemy o ujednoliceniu zasad rozliczania VAT przy świadczeniu usług lub dostawach towarów z nakazu organów władzy publicznej bądź z mocy prawa w zamian za odszkodowanie. Obowiązek podatkowy powstanie w takim przypadku kasowo, czyli z chwilą otrzymania zapłaty.
Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.
Czytaj więcej:
Od stycznia przyszłego roku obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług z nakazu organu władzy publicznej lub świadczenia usług z mocy pra...
Pro
Wiele wprowadzonych we wrześniu i październiku zmian w ordynacji podatkowej ma charakter techniczny i nie stanowi legislacyjnej rewolucji. Kilka je...
Pro
Choć KSeF gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność treści faktury, to nie zdejmuje on z nabywcy obowiązku weryfikacji, czy dokument t...
Pro
Nawet najlepiej przygotowana dokumentacja cen transferowych nie obroni transakcji z podmiotem powiązanym, której przebieg, podział funkcji, aktywów...
Pro
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas