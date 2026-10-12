Rzeczpospolita
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Kiedy rośnie ryzyko zakwestionowania transakcji przez fiskusa

Nawet najlepiej przygotowana dokumentacja cen transferowych nie obroni transakcji z podmiotem powiązanym, której przebieg, podział funkcji, aktywów i ryzyk albo mechanizm wynagrodzenia nie odpowiadają zasadzie ceny rynkowej.

Publikacja: 12.10.2026 05:00

Kiedy rośnie ryzyko zakwestionowania transakcji przez fiskusa

Kiedy rośnie ryzyko zakwestionowania transakcji przez fiskusa

Foto: Adobe Stock

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Lidia Tomczewska

W ostatnich latach obszar cen transferowych stał się jednym z kluczowych przedmiotów zainteresowania administracji podatkowych na całym świecie. Wynika to nie tylko z rosnącej skali transakcji wewnątrzgrupowych, lecz także z coraz szerszej digitalizacji rozliczeń podatkowych, automatycznej wymiany informacji pomiędzy krajami oraz możliwości zestawiania danych pochodzących z różnych źródeł raportowania. Rosnący zakres danych przekazywanych administracji podatkowej, w tym w ramach informacji TPR i innych obowiązków raportowych, zwiększa możliwości analitycznego typowania obszarów wymagających dalszej weryfikacji. W konsekwencji organy podatkowe analizują rozliczenia podatników w znacznie szerszym kontekście, obejmującym nie tylko poziom wynagrodzenia w danej transakcji, lecz również spójność modelu operacyjnego, rentowność poszczególnych podmiotów powiązanych oraz zgodność danych prezentowanych w dokumentacji cen transferowych, w sprawozdaniach finansowych i w innych raportach podatkowych sporządzanych również na poziomie grupy.

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