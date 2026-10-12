Rzeczpospolita
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Usługi z nakazu organu: kasowy VAT od 2027 roku

Od stycznia przyszłego roku obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług z nakazu organu władzy publicznej lub świadczenia usług z mocy prawa w zamian za odszkodowanie powstanie z chwilą otrzymania zapłaty (odszkodowania).

Publikacja: 12.10.2026 05:50

Jak rozliczać VAT od usług wykonanych z nakazu organu władzy publicznej

Jak rozliczać VAT od usług wykonanych z nakazu organu władzy publicznej

Foto: Adobe Stock

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Marcin Szymankiewicz

Stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Od reguły tej ustawodawca wprowadził szereg wyjątków. W interesującym nas zakresie należy wskazać, że stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu przeniesienia prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie, jeżeli to przeniesienie nastąpiło z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienia z mocy prawa.

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