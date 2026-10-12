Usługi z nakazu organu: kasowy VAT od 2027 roku

Stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Od reguły tej ustawodawca wprowadził szereg wyjątków. W interesującym nas zakresie należy wskazać, że stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu przeniesienia prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie, jeżeli to przeniesienie nastąpiło z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienia z mocy prawa.