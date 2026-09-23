Za kilka lat już nie księgowy, a oprogramowanie z administracji skarbowej ma przygotowywać wstępne comiesięczne rozliczenie podatku od towarów i usług. Takie plany ma Ministerstwo Finansów, które zapowiedziało stosowną nowelizację ustawy o tym podatku.

Przypomnijmy, że według planów resortu pod koniec 2029 r. pierwsi podatnicy będą mogli skorzystać z automatycznie przygotowanych miesięcznych deklaracji VAT. System informatyczny administracji skarbowej wygeneruje takie wstępnie wypełnione zeznanie na podstawie danych z krajowego systemu e-Faktur oraz z nowego typu wirtualnych kas fiskalnych. Takie wstępnie przygotowane zeznania mają nosić nazwę „e-VAT”. MF przewiduje, że już w IV kwartale 2029 r. z tego systemu skorzysta około 100 tys. firm, czyli 5 proc. podatników VAT. Automatyzacja ma być udostępniana stopniowo coraz to nowym grupom podatników. Resort finansów zakłada, że odsetek korzystających z e-VAT dojdzie nawet do 80 proc. w 2035 r.