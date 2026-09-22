Rzeczpospolita
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Audyt finansowy – firmy wciąż nie uczą się na własnych błędach

Biegli rewidenci co roku wskazują podobne uchybienia: brak aktualizacji danych, niepełną dokumentację, opóźnianie ujmowania kosztów czy nadmiernie optymistyczne wyceny aktywów.

Publikacja: 22.09.2026 05:40

Audyt finansowy – firmy wciąż nie uczą się na własnych błędach

Audyt finansowy – firmy wciąż nie uczą się na własnych błędach

Foto: Adobe Stock

Anna Sikorska

Badania sprawozdań finansowych pełnią kluczową rolę w zapewnieniu rzetelności sprawozdań finansowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz KSB jednostki mają obowiązek prezentowania sytuacji majątkowej i finansowej w sposób wierny, rzetelny i zgodny z zasadą ostrożności. Pomimo stosunkowo jasnych regulacji badania sprawozdań finansowych nadal ujawniają powtarzalne błędy, szczególnie w obszarach wymagających szacunków księgowych oraz subiektywnych założeń zarządu. Najczęstsze błędy ujawniane w audytach finansowych dotyczą obszarów wymagających szacunków i profesjonalnego osądu.

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