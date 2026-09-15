We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, publikowanym na stronie kancelarii premiera, pojawiła się informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, ma trafić pod obrady rządu w IV kw. 2026 r.

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JPK_VAT w e-Urzędzie Skarbowym

„Projekt przewiduje możliwość otrzymania przez podatnika, za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, wstępnie wypełnionego JPK_VAT wraz z deklaracją (…). Podatnik po zalogowaniu oraz wyrażeniu akceptacji w zakresie przygotowania wstępnego rozliczenia VAT przez administrację skarbową będzie miał dostęp do proponowanego rozliczenia VAT online, na dowolnym urządzeniu, 24/7, zarówno z poziomu strony internetowej podatki.gov.pl – analogicznie do e-PIT, jak i poprzez aplikację mobilną” - czytamy na stronach kancelarii premiera.

W informacji dodano, że obecnie e-Urząd Skarbowy udostępnia już e-usługi dla osób fizycznych, organizacji i organów państwa, jednak „analiza potrzeb i możliwości dalszego rozwoju katalogu e-usług wskazuje, że istotne korzyści społeczne i organizacyjne mogą zostać osiągnięte poprzez rozszerzenie modelu wstępnie wypełnianych rozliczeń także w zakresie podatku od towarów i usług”.

Plik — podobnie jak w przypadku rozliczenia podatku dochodowego — będzie wypełniany w takim zakresie, w jakim administracja skarbowa posiada informacje na temat rozliczeń podatku VAT danego przedsiębiorcy. Ten będzie musiał zweryfikować wszystkie dane, ewentualnie uzupełnić dane, i dopiero potem wysłać plik JPK_VAT do urzędu skarbowego.

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„Przesłanie e-VAT będzie oznaczać, że podatnik skutecznie złożył rozliczenie JPK_VAT wraz z deklaracją. Przygotowanie wstępnego rozliczenia przez administrację skarbową ma charakter wyłącznie pomocniczy dla podatnika i nie wywołuje skutków prawnych bez jego aktywnego działania, tj. m.in. akceptacji” - czytamy na stronach kancelarii premiera.

Wprowadzenie nowych rozwiązań ma zostać rozłożone w czasie. Cała operacja ma się rozpocząć w IV kw. 2029 r.

„Zakładamy, że w pierwszym roku wprowadzenia dla wybranych podatników wstępnego JPK_VAT (IV kwartał 2029 r.) skorzysta z niego nie więcej niż 5 proc. podatników, tj. do ok. 100 tys. podmiotów. Docelowo zakładamy, że po wdrożeniu raportowania detalicznego wyłącznie za pomocą kas online będzie z tej opcji korzystać do ok. 80 proc. ogółu podatników (w 2035 r.)” - napisano.

Wszyscy podatnicy będą musieli używać kas online

Poza wprowadzeniem wstępnie wypełnionych plików JPK_VAT resort finansów proponuje także automatyzację rozliczeń VAT.

„Przesyłanie do Szefa KAS pełnych danych cyfrowych dokumentujących transakcje B2C, tj.: danych ze sprzedaży detalicznej z kas online oraz z nowego narzędzia KeKR, pozwoli na przygotowanie wstępnego rozliczenia podatku VAT, tj. e-VAT” - czytamy na stronach kancelarii premiera. - „Działanie ma na celu również uszczelnienie podatku VAT i podatków dochodowych (usprawnienie procesu ewidencji dla potrzeb VAT będzie też miało wpływ na usprawnienie prowadzenia ewidencji w PIT i CIT)” - czytamy także.

Rozwiązanie to ma być oparte na Krajowej e-Kasy Rejestrującej, czyli systemie, który umożliwi wystawianie, gromadzenie i przechowywanie paragonów fiskalnych. KeKR ma także prowadzić ewidencję zwrotów i oczywistych omyłek powstałych podczas rejestrowania sprzedaży detalicznej, a także przygotowywać raporty fiskalne dobowe i miesięczne, które są niezbędne do rozliczenia podatku VAT.

„Podatnik korzystający z KeKRa nie będzie już zatem musiał samodzielnie przechowywać tych danych »u siebie«, co niewątpliwie niesie dla niego oszczędności w stosunku do obecnie używanych przez niego urządzeń fiskalnych, np. w fizycznej kasie fiskalnej po zapełnieniu pamięci fiskalnej należy wymienić tę pamięć lub nabyć nowe urządzenie” - czytamy.

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Jednocześnie ma pozostać obowiązek wydawania klientowi paragonu — w wersji papierowej albo jako e-paragonu, jeśli klient tego zażąda.

Cała operacja będzie wymagać wymiany kas rejestrujących starego typu, tak aby wszyscy podatnicy używali kas online.

„W celu przyspieszenia wymiany kas starego typu na kasy online proponuje się etapową wymianę kas starego typu na kasy posiadające funkcję przesyłu danych do Szefa KAS. Wymiana będzie możliwa na kasy online, w tym wirtualne oraz nowe rozwiązanie KeKR. Podatnik zachowuje prawo wyboru urządzenia fiskalnego, które będzie najbardziej efektywne dla jego profilu działalności gospodarczej” - podano na stronach kancelarii premiera.