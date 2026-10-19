Kryzysów energetycznych przez ostatnie 25 lat wbrew pozorom nie mieliśmy aż tak wiele – mówi Gustaw Szarek, partner w McKinsey & Company, gość Marcina Piaseckiego. – Natomiast przez ostatnich pięć lat mamy kolejny wybuch kryzysu prawie co roku. To geopolityka jest coraz bardziej istotnym czynnikiem, który kształtuje sytuację energetyczną. Planując, działając w świecie elektroenergetyki trzeba więc bardzo mocno myśleć o geopolityce, jak wpłynie na rynek energii. I to geopolityka może być źródłem kolejnego kryzysu – mówi gość Marcina Piaseckiego.