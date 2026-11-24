Bank Unii Europejskiej ma misję wspierania rozwoju gospodarczego Europy. Z tego wynikają bardzo atrakcyjne pomysły dla Polski, bo bank rozważa finansowanie największych polskich projektów infrastrukturalnych, czyli – Portu Polska oraz elektrowni atomowej, informuje nowy dyrektor biura Grupy EBI w Polsce, Piotr Michałowski, w podcaście „Rzeczpospolitej” Magazyn o Biznesie. A pieniądze są realne, bo EBI inwestuje w Polsce coraz więcej, w ubiegłym roku padł rekord 8 mld euro, na 100 mld euro zainwestowanych w całej UE.

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– Przyglądamy się największym projektom infrastrukturalnym, które będą realizowane w Polsce w najbliższych latach, w tym projektowi Port Polska, zarówno w kontekście finansowania komponentu lotniskowego, jak i kolejowego. Trwają rozmowy EBI ze spółką odpowiedzialną za realizację Portu Polska, powoli zaczynamy dokonywać ewaluacji tego projektu – mówi Piotr Michałowski w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską.

W przyszłym tygodniu do Polski ma przyjechać wiceprezes EBI, Marko Primorac, by podpisać kolejne znaczące umowy kredytowe.

EBI inwestuje w rozwój Polski różnymi kanałami, także finansując rozwój polskich startupów przez fundusz Future Tech Poland. Tutaj EBI wyłożył pół miliarda złotych, a Polska kolejny miliard. Czy to działa? Doskonale. – Uważam, że ta inicjatywa to był strzał w dziesiątkę, na te pieniądze jest spory popyt. Szukamy tu firm na wcześniejszym etapie rozwoju, innowacyjnych, które mają szansę stać się dużymi spółkami, a być może nawet dzięki temu wsparciu powstaną jednorożce, których wycena przekracza miliard euro – mówi Michałowski.