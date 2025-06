Rzeczywistość wymusza zmiany. Projekt ustawy o kryptowalutach już na finiszu

Choć prace nad ustawą o kryptoaktywach trwają od miesięcy, wiele wskazuje, że w realnej perspektywie projekt trafi już do parlamentu. Branża ma zyskać więcej czasu na dopasowanie się do przepisów, ale część ekspertów pozostaje sceptyczna co do ich możliwego kształtu.