Rezygnacja z PPK. Czy uczestnik może wrócić do gromadzenia środków?

Gromadzenie środków w PPK jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem pracownika. Nawet od razu po rozpoczęciu zatrudnienia u danego pracodawcy może on złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co spowoduje, że nie stanie się uczestnikiem PPK.

Jeżeli pracownik złoży deklarację o rezygnacji po „zapisaniu” go do PPK, pracodawca zaprzestaje obliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK za tę osobę. Jednak po złożeniu deklaracji o rezygnacji uczestnik PPK może zmienić zdanie i złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Spowoduje to, że już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego mu po złożeniu tego wniosku pracodawca obliczy i pobierze wpłaty do PPK. Poniżej odpowiadamy na pytania dotyczące tych zagadnień.