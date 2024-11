Jednym z istotniejszych obowiązków ciążących na pracodawcach jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sposób, który gwarantuje jej dostępność, kompletność i poufność. Co więcej, każdy pracodawca zobligowany jest do utrzymywania dokumentacji w warunkach, które zabezpieczają ją przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Niedotrzymanie tego obowiązku i dopatrzenie się nieprawidłowości przez Państwową Inspekcję Pracy może skutkować nałożeniem na pracodawcę mandatu w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Dlatego też w sytuacji utracenia dokumentacji pracowniczej pracodawca zmuszony jest do jej odtworzenia. Przed taką koniecznością stanęło wiele firm zlokalizowanych w południowych regionach naszego kraju, które we wrześniu 2024 r. dotknęła klęska w postaci powodzi.