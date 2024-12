Czy wysłanie firmowych danych na prywatną skrzynkę uzasadnia dyscyplinarkę?

Taki wniosek płynie z wyroku Sądu Najwyższego z 27 marca 2019 r. (II PK 321/17).

Sprawa dotyczyła kierownika stacji paliw, który w dzień po otrzymaniu wypowiedzenia z uwagi na likwidację stanowiska pracy próbował skopiować na prywatny nośnik pliki ze swoimi grafikami pracy. Gdy okazało się to niemożliwe, przeniósł całą zawartość folderu zawierającego poufne dane z całej pracy stacji (m.in. budżety stacji, dane o zarobkach pracowników, skany pism urzędowych, ewidencję czasu pracy, rejestry faktur VAT) na swój prywatny dysk zewnętrzny, pozbawiając pracodawcę dostępu do tych danych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w tej sprawie pracodawca podjął decyzję o dyscyplinarnym rozstaniu z pracownikiem. Zdaniem pracodawcy pracownik naruszył obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony jego mienia, postanowienia umowy o pracę, a także wewnętrznie obowiązujące akty prawne – Kodeks Postępowania Etycznego i Politykę Bezpieczeństwa IT.