Fakt poniesienia szkody wyrządzonej przez pracownika często wydaje się pracodawcy oczywisty. Uzyskanie od etatowca odszkodowania nie już jednak tak łatwe. Decydują o tym nie tylko przepisy ograniczające odpowiedzialność pracownika, ale i zasady postępowania dowodowego w procesach odszkodowawczych z powództwa pracodawcy. Warto je znać i do takiego procesu odpowiednio się przygotować.

Reklama

Jeśli pracownik nie przyznaje się do wyrządzenia szkody, a co za tym idzie nie godzi się na wypłacenie pracodawcy odszkodowania bądź potrącenie go z otrzymywanego wynagrodzenia, pracodawca, aby uzyskać odszkodowanie, musi wystąpić na drogę sądową. Zanim jednak wniesie pozew, musi sam rozstrzygnąć, czy pracownik wyrządził mu szkodę umyślnie, czy nieumyślnie. Determinuje to określenie wysokości odszkodowania, które w tym drugim przypadku jest limitowane do wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia etatowca, nawet jeśli szkoda była wyższa.

Szkoda z winy umyślnej lub nieumyślnej

Pojęcie winy w prawie pracy jest zbliżone do rozumienia tego pojęcia w prawie karnym. Obejmuje ono zatem winę nieumyślną i umyślną.

Wina nieumyślna pracownika występuje wtedy, gdy:

Reklama

- ma on możliwość przewidywania, że jego bezprawne zachowanie wyrządzi szkodę, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że szkoda nie nastąpi (niedbalstwo), bądź

- pracownik nie przewiduje możliwości powstania szkody, choć w okolicznościach sprawy mógł i powinien przewidzieć jej powstanie (lekkomyślność).

Przyjmuje się, że dla stosunków pracy typowe jest wyrządzenie szkody z winy nieumyślnej, które jest zwykle skutkiem braku należytej staranności pracownika w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Wina umyślna istnieje natomiast wówczas, gdy sprawca:

- chce wyrządzić szkodę w mieniu pracodawcy i celowo do tego zmierza (zamiar bezpośredni) lub

-mając świadomość szkodliwych skutków swego działania i przewidując ich nastąpienie, godzi się na nie, choć nie zmierza bezpośrednio do wyrządzenia szkody (zamiar ewentualny).

Umyślne wyrządzenie szkody ma zatem miejsce wtedy, gdy pracownik objął następstwa swego działania zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2016 r., II PK 316/14, LEX nr 2288927).

Rodzaj winy nie ma wpływu na rozkład ciężaru dowodu w sprawie. Zatem pracodawca nie musi się obawiać, że niepowodzenie w wykazaniu winy umyślnej pracownika będzie skutkowało przegraną w całości. Jeśli sąd stwierdzi, że pracownik dopuścił się nagannego zachowania i wyrządził szkodę, tyle że nieumyślnie, zasądzi po prostu niższą kwotę. Potencjalnie będzie to jednak miało wpływ na wysokość kosztów procesu. W orzecznictwie przyjęto bowiem, że sąd pracy nie może oddalić powództwa o odszkodowanie z tytułu pracowniczej odpowiedzialności materialnej w razie uznania, że zachowanie pracownika nie miało znamion winy umyślnej, bez oceny tego zachowania w świetle kryteriów winy nieumyślnej (wyrok SN z 6 października 1998 r., I PKN 378/98, OSNP 1999/22/ 717).

Co pracodawca musi udowodnić?

W procesach odszkodowawczych pracodawcę obciąża dowód wykazania:

- powstania szkody i jej wysokości,

- zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracownika,

- bezprawności tego zachowania oraz

- związku przyczynowego między zachowaniem pracownika a szkodą (art. 116 kodeksu pracy), przy czym związek przyczynowy ma być normalny, tj. typowy, stanowiący potwierdzoną doświadczeniem życiowym prawidłowość.

Ciężar dowodu wskazanych okoliczności ciąży na pracodawcy także wtedy, gdy twierdzi, iż pracownik szkodę wyrządził z winy umyślnej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 8 marca 2007 r., III APa 2/07, LEX nr 296791).

Orzecznictwo dotyczące tego, kto jest zobowiązany do dowodzenia przesłanek odpowiedzialności pracownika, surowo podchodzi do powinności pracodawców. W wyroku z 23 stycznia 2020 r. (II PK 228/18, LEX nr 3107045) Sąd Najwyższy wyraźnie przesądził, że z samego faktu powstania szkody, gdy nie wchodzi w grę szczególna odpowiedzialność za mienie powierzone, nie można domniemywać winy pracownika, jak również niedopełnienia przez niego swoich obowiązków. Obarczanie pracownika odpowiedzialnością materialną nie może być też próbą przerzucenia na niego ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, w tym ryzyka organizacyjnego.

Zmiana rozkładu ciężaru dowodu (czyli przeniesienie obowiązków dowodowych na pracownika) nie następuje nawet wtedy, gdy pracownik twierdzi, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest następstwem okoliczności, za które on nie odpowiada. Konsekwencją tego, iż pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków dopiero wówczas, gdy zakład pracy zapewnił mu warunki niezbędne dla prawidłowego wykonania tych obowiązków, jest bowiem konieczność udowodnienia przez pracodawcę, iż warunki takie zapewnił (por. wyrok SN z 2 września 1971 r., II PR 197/71, Legalis).

Praktyczny skutek jest taki, że w tego typu procesach odszkodowawczych prawie wszystkie istotne okoliczności udowadniać musi pracodawca. Jak wyżej wspomniano, to szef musi wykazać nawet fakt zapewnienia prawidłowych warunków wykonywania pracy, gdy pracownik twierdzi, że było inaczej.

Jakie środki dowodowe są dopuszczalne?

Ani kodeks pracy, ani przepisy procedury cywilnej nie wprowadzają natomiast wymagania, aby okoliczności dotyczące wyrządzenia jakiejkolwiek szkody przez pracownika i jej wysokości były udowadniane przy pomocy dokumentów. Fakt wyrządzenia szkody i wszystkie inne okoliczności konieczne do uzyskania odszkodowania mogą być wykazywane przy pomocy wszelkich środków dowodowych, których wiarygodność i moc dowodową sąd ocenia według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważania zebranego materiału (por. wyrok SN z 23 czerwca 2009 r. , III PK 15/09, LEX nr 523690).

Typowymi dowodami przydatnymi w procesie odszkodowawczym mogą być, oprócz dokumentów, zeznania świadków, dowody z zapisów kamer monitoringu, opinie biegłych czy zeznania stron (o ile okoliczności sprawy nie zostały wyjaśnione za pomocą innych dowodów). Rolą pracodawcy – i to już na etapie przygotowywania pozwu, a nie dopiero w trakcie postępowania – jest przygotowanie wszystkich wniosków dowodowych, gdyż w zasadzie w realiach obecnej procedury powinny być zgłoszone w pozwie. Oczywiście może się zdarzyć, że niektóre dowody okażą się konieczne dopiero w celu zwalczenia twierdzeń przeciwnika i w kontrze do zgłoszonych przez niego dowodów. Tym niemniej sytuacje takie w praktyce występują rzadziej i zwlekanie ze zgłaszaniem dowodów zwykle źle się kończy, szczególnie dla strony powodowej, którą w tym przypadku jest pracodawca.

Kiedy potrzebna będzie opinia biegłego w procesie o odszkodowanie za szkodę?

Szczególnym dowodem w postępowaniu jest opinia biegłego. Przykładowo zasięgnięcie opinii osoby posiadającej wiadomości specjalne może być wymagane, gdy konieczna jest ocena, czy nie doszło do przekroczenia przez pracownika granic dopuszczalnego ryzyka przy wykonywaniu swych obowiązków, szczególnie jeśli dotyczyło to kwestii technicznych lub gdy istnieje spór co do wartości zniszczonej rzeczy lub celowych kosztów jej naprawy. Pamiętać jednak trzeba, że obecnie w postępowaniu uproszczonym w niektórych przypadkach sąd może zrezygnować z opinii biegłego nawet wtedy, gdy potwierdzenie zasadności lub wysokości roszczenia wymagałoby wiadomości specjalnych (art. 5057 k.p.c.). Jeśli udowodnienie wysokości szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione, sąd może – stosując ogólne uprawnienie dotyczące spraw o charakterze odszkodowawczym określone w art. 322 k.p.c. – zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

Na zakończenie warto odnotować, że inne reguły dowodowe obowiązują w procesach odszkodowawczych dotyczących szkody wyrządzonej w mieniu powierzonym (art. 124 kodeksu pracy), o czym napiszemy w kolejnym artykule z tego cyklu.