Czy prawo do nagrody jubileuszowej można nabyć z wyprzedzeniem?

- Pracuję w jednostce samorządowej. W styczniu 2023 r. przeszłam na emeryturę. Jako emeryt zostałam ponownie zatrudniona na dwie roczne umowy o pracę: od stycznia 2023 r. do stycznia 2024 r. i od stycznia 2024 r. do stycznia 2025 r. Czy w sytuacji, gdy pracodawca nie przedłuży obecnej umowy, należy mi się wcześniejsza nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy, która przysługiwałaby mi w maju 2025 r.? – pyta czytelniczka.

W opisanym przypadku nie ma podstawy do wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej. Prawo do nagrody jubileuszowej czytelniczka nabyłaby w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody, tj. z upływem 40 lat pracy.