Pracodawca zapłaci za niezapisanie pracownika do PPK w terminie

Uczestnikami PPK mogą zostać wyłącznie „osoby zatrudnione” w rozumieniu ustawy o PPK – np. pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych) czy zleceniobiorcy, podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Podmiot zatrudniający „zapisuje” osobę zatrudnioną do PPK (czyli zawiera – w jej imieniu i na jej rzecz – umowę o prowadzenie PPK) nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu osobą zatrudnioną.