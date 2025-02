Pomyślne rokowania to niezbędny warunek uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego

Po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, ZUS może przyznać ubezpieczonemu świadczenie rehabilitacyjne maksymalnie na okres do 12 miesięcy. Przesłanką uzyskania tego świadczenia jest ustalenie, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Wynika to z treści art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU.z 2023 r., poz. 2780). Zatem warunkami uzyskania tego świadczenia są:

1) wyczerpanie zasiłku chorobowego (czyli uprzednie pobieranie zasiłku chorobowego przez okresy wymienione w art. 8 ww. ustawy – 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – 270 dni);