Na co zwrócić uwagę, korzystając z elastycznych form zatrudnienia?

Elastyczne formy zatrudnienia zyskują na popularności. Otoczenie prawne i biznesowe jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ofertę form zatrudnienia oferowanych przez firmy. Z drugiej strony, poszukiwanie efektywnych strategii współpracy, tendencja do dywersyfikacji źródeł przychodów oraz presja płacowa to tylko niektóre z wyzwań, z którymi muszą się mierzyć zarówno firmy, jak i pracownicy czy osoby współpracujące. Projektowane zmiany rozszerzenia uprawnień dla inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, planowana możliwość administracyjnego przekształcania stosunków pracy bez konieczności orzekania przez sąd oraz intensyfikacja działań inspekcji w kierunku eliminacji naruszeń prawa, nie ułatwiają wyboru. Utrzymanie zasady swobody zawierania umów przy jednoczesnym przeciwdziałaniu nadużyciom podatkowym i składkowym przez władze to wyzwanie dla firm.