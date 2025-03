Czy wypalenie zawodowe to problem pracodawcy?

Wypalenie zawodowe dotyka coraz większej liczby pracowników. Dyskusja na temat odpowiedzialności pracodawców za zapobieganie wypaleniu zawodowemu i łagodzeniu jego skutków nie ustaje. Czy przeciwdziałanie wypaleniu to kwestia dobrej woli pracodawcy, czy też może jego prawny obowiązek?

Pierwszym krokiem do zrozumienia zjawiska jest ustalenie, co się za nim kryje. Czym więc jest wypalenie zawodowe? To stan wynikający z przewlekłego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie opanowany. Daje o sobie znać w sferze psychicznej, fizycznej i emocjonalnej. Rozróżnienie tych elementów pozwala nam rozpoznawać ich symptomy. Wśród nich możemy wymienić np.: