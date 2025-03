Deklaracje uczestnika PPK są skuteczne także po ustaniu zatrudnienia

Zapisanie osoby zatrudnionej (np. pracownika) przez podmiot zatrudniający (np. pracodawcę) do PPK (czyli zawarcie – w imieniu i na rzecz tej osoby – umowy o prowadzenie PPK) powoduje, że staje się ona uczestnikiem PPK. Uczestnik PPK nie traci tego statusu po zakończeniu zatrudnienia w danym podmiocie. Od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia podmiot ten nadal oblicza i pobiera wpłaty do PPK, a następnie przekazuje te wpłaty do instytucji finansowej (chyba, że uczestnik złożył mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK). Jeżeli uczestnik PPK – po przerwie w zatrudnieniu – powrócił do swojego wcześniejszego podmiotu zatrudniającego, podmiot ten nie zapisuje go ponownie do PPK (chyba, że w międzyczasie nastąpiła zmiana instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający ma zawartą umowę o zarządzanie PPK). Natomiast w przypadku zatrudnienia danej osoby w nowym podmiocie, zostaje ona zapisana do PPK przez ten podmiot i nie może powoływać się na swoje decyzje dotyczące wpłat do PPK, podjęte podczas zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.