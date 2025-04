Incydentalna praca na zwolnieniu nie musi pozbawić chorobowego - ważne orzeczenie

Zasadą jest, że w czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może pracować. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest pracownikiem zdalnym, pracuje w biurze czy hybrydowo. Praca podczas zwolnienia lekarskiego przede wszystkim jest niezgodna z celem takiego zwolnienia, czyli jak najszybszego powrotu do zdrowia. Dlatego też konsekwencje naruszenia zakazu pracy są bardzo dotkliwe. Pracownik, który wykonuje podczas zwolnienia lekarskiego pracę zarobkową, traci prawo do zasiłku chorobowego i to za cały okres zwolnienia.

Czy logowanie do systemu pozbawia zasiłku?