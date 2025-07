Jakie korzyści daje nowy typ zezwolenia na pobyt?

Od 1 czerwca 2025 r. obowiązuje nowy typ zezwolenia na pobyt wydawanego w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE. To skutek wdrożenia do polskiego porządku unijnej dyrektywy, która ma służyć ułatwieniu przepływu wysoko wykwalifikowanych specjalistów pomiędzy krajami Unii, dając im dostęp do rynku pracy w poszczególnych państwach członkowskich.

Mobilność długoterminowa i krótkoterminowa