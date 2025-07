Nabycie przedsiębiorstwa skraca termin na zapisanie przejętych pracowników do PPK

Zasadą jest, że podmiot zatrudniający „zapisuje” osobę zatrudnioną do PPK (czyli zawiera – w jej imieniu i na jej rzecz – umowę o prowadzenie PPK) nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły trzy miesiące (90 dni) zatrudnienia tej osoby. Do okresu zatrudnienia, wymaganego dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot, który poprzednio zatrudniał tę osobę. W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych przewidziano jednak sytuacje, gdy termin na „zapisanie” osoby zatrudnionej do PPK jest krótszy. Tak jest np. w razie nabycia przez podmiot zatrudniający, który ma już zawartą umowę o zarządzanie PPK, zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu – w takim przypadku termin na „zapisanie” przejętych pracowników do PPK wynosi tylko siedem dni. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.