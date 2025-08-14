Katarzyna Wójcik: Covid wciąż męczy i naraża na koszty

Aktualizacja: 14.08.2025 08:24 Publikacja: 14.08.2025 06:00
Covid wciąż męczy i naraża na koszty
Foto: Adobe Stock
Błędy w oznaczeniu przepisów, kolejne nowelizacje nowelizacji i niejasności – w tym wszystkim trudno było się odnaleźć prawnikom, a co dopiero drobnym przedsiębiorcom. A przepisy uchwalane podczas pandemii miały przecież pomóc utrzymać im biznes i stanowić tarczę przeciwdziałającą kryzysowi. O tym, że legislacyjne niechlujstwo wciąż odbija się czkawką, można przeczytać w artykule pt. „Wojewódzkie Urzędy Pracy przegrywają procesy o zwrot wsparcia z tarczy antykryzysowej”.
Okazuje się, że Wojewódzkie Urzędy Pracy pozywają przedsiębiorców o zwrot części dofinansowań otrzymanych w okresie pandemii. Niejasne przepisy nie zawierały jednoznacznego zakazu dotyczącego łączenia pomocy. Na próżno szukać takich norm w przepisach dotyczących dofinansowań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy regulujących zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Część przedsiębiorców wystąpiła zatem o obie formy wsparcia i je otrzymała. Teraz mają zwrócić pomoc. Z odsetkami. Niektórzy się na to nie godzą, a sprawy trafiają do sądów. Okazuje się, że te przyznają rację przedsiębiorcom.
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
