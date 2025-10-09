Rzeczpospolita
Czy likwidacja bezpłatnych staży nie zmniejszy szans na zdobycie doświadczenia?

Stażyście trzeba będzie nie tylko zapłacić, ale podpisać z nim umowę. Będzie miał prawo do dni wolnych, a nad przebiegiem stażu będzie musiał czuwać mentor.

Publikacja: 09.10.2025 05:50

Foto: Adobe Stock

Natalia Ożóg, Małgorzata Bernatek

Praktyki zawodowe oraz staże stanowią istotny element w procesie rozpoczynania kariery zawodowej. Umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do podjęcia zatrudnienia. Obecnie znaczna część pracodawców nie przewiduje wynagrodzenia za ten okres. Z badań przeprowadzonych w 2023 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ponad 30 proc. pracodawców deklarujących, że współpracują z praktykantami, oferuje jedynie bezpłatne praktyki. Niespełna 20 proc. oferuje zaś odpłatne praktyki tylko w przypadku niektórych ofert. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad nowelizacją przepisów, której zasadniczym celem jest wyeliminowanie bezpłatnych staży. Zgodnie z prognozowanym harmonogramem prac rządu, projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale bieżącego roku.

