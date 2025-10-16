E-szkolenia bez zwolnienia z ZUS

O interpretację indywidualną do ZUS zwrócił się przedsiębiorca, który zatrudnia na podstawie umowy o pracę, a także zawiera umowy zlecenia. Aby umożliwić zatrudnionym doskonalenie umiejętności zawodowych, zamierzał zaoferować im dostęp do platformy internetowej, która umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych. Kursy obejmują tematykę przydatną w działalności przedsiębiorcy – to nauka języków obcych, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie projektami itp. Uprawnienie do korzystania ze szkoleń miało wynikać z regulaminu wynagradzania. Przedsiębiorca chciał umożliwić pracownikom i zleceniobiorcom zakup usług szkoleniowych po niższej cenie niż detaliczna. Pozostałą część miała opłacić firma. Ta część, zdaniem przedsiębiorcy, stanowiłaby przychód pracowników i zleceniobiorców. Zamierzał odprowadzać od niego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Liczył jednak, że będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne.