Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

E-szkolenia bez zwolnienia z ZUS

Wartość dostępu do platformy e-szkoleń w części finansowanej przez pracodawcę lub zleceniodawcę powinna stanowić podstawę wymiaru składek ZUS.

Publikacja: 16.10.2025 04:40

E-szkolenia bez zwolnienia z ZUS

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

O interpretację indywidualną do ZUS zwrócił się przedsiębiorca, który zatrudnia na podstawie umowy o pracę, a także zawiera umowy zlecenia. Aby umożliwić zatrudnionym doskonalenie umiejętności zawodowych, zamierzał zaoferować im dostęp do platformy internetowej, która umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych. Kursy obejmują tematykę przydatną w działalności przedsiębiorcy – to nauka języków obcych, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie projektami itp. Uprawnienie do korzystania ze szkoleń miało wynikać z regulaminu wynagradzania. Przedsiębiorca chciał umożliwić pracownikom i zleceniobiorcom zakup usług szkoleniowych po niższej cenie niż detaliczna. Pozostałą część miała opłacić firma. Ta część, zdaniem przedsiębiorcy, stanowiłaby przychód pracowników i zleceniobiorców. Zamierzał odprowadzać od niego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Liczył jednak, że będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Szef też może być ofiarą mobbingu
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Szef też może być ofiarą mobbingu
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Kiedy oddać dzień wolny za 1 listopada?
Kadry i Płace
Kiedy oddać dzień wolny za 1 listopada?
Ile dni urlopu kodeksowego i dodatkowego będzie przysługiwać po zmianie etatu?
Kadry i Płace
Ile dni urlopu kodeksowego i dodatkowego będzie przysługiwać po zmianie etatu?
Prawo do urlopu wypoczynkowego jest bezwarunkowe
Kadry i Płace
Prawo do urlopu wypoczynkowego jest bezwarunkowe - ważny wyrok TSUE
Czy można zatrudnić pracownika młodocianego na podstawie umowy o pracę?
Kadry i Płace
Czy można zatrudnić młodocianego na podstawie umowy o pracę?
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama