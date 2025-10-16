Coraz więcej osób pracuje dziś „w trasie” – handlowcy, serwisanci, audytorzy, monterzy. Ich miejscem pracy nie jest biuro, a czas spędzony za kierownicą, w hotelach czy u klientów budzi wiele wątpliwości. Czy przejazd to już czas pracy? Czy pracownik mobilny w ogóle może mieć podróż służbową? I jak rozliczać godziny, gdy granice między życiem zawodowym a prywatnym zacierają się w trasie?

Prawidłowe ustalenie, kiedy pracownik mobilny „jest w pracy”, to nie tylko kwestia prawidłowych rozliczeń. To także bezpieczeństwo organizacyjne i finansowe – błędne kwalifikacje mogą skutkować dodatkowymi kosztami, kontrolami PIP, ZUS oraz US czy sporami o nadgodziny.