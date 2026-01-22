Zastosowanie sztucznej inteligencji nie może prowadzić do dyskryminacji

Sztuczna inteligencja przestała być eksperymentem – coraz częściej staje się narzędziem codziennej pracy. Organizacje wykorzystują ją do selekcji CV, planowania pracy, analizy wyników, oceny efektywności czy monitorowania procesów. W wielu firmach dzieje się to szybciej niż powstają procedury, polityki i zasady odpowiedzialności.

Dla pracodawców i działów HR kluczowe przestało być pytanie, czy wykorzystywać sztuczną inteligencję w miejscu pracy, a stało się pytanie, w jaki sposób robić to zgodnie z prawem i bez naruszania praw pracowników. Bo choć technologia może znacząco usprawnić procesy, to w obszarze HR każdy błąd przekłada się bezpośrednio na prawa pracowników, ryzyko prawne i reputację organizacji.