Zastosowanie sztucznej inteligencji nie może prowadzić do dyskryminacji

Systemy AI stosowane przy rekrutacji, ocenach pracowniczych, awansach, zwolnieniach czy monitorowaniu pracy mogą wpływać na sytuację pracowników i dlatego wymagają szczególnej ostrożności.

Publikacja: 22.01.2026 05:30

Foto: Adobe Stock

Kinga Polewka-Włoch, Anna Szulc

SPIS TREŚCI

  1. Współczesna kultura pracy
  2. Sztuczna inteligencja jako narzędzie wspierające HR
  3. Świadome wdrażanie AI w firmie
  4. Zarządzanie ryzykiem algorytmicznym w praktyce
  5. Standardy transparentności i „prawo do wyjaśnienia”
  6. Miejsce pracy na miarę XXI wieku
  7. Praktyczne przykłady zastosowania AI

Sztuczna inteligencja przestała być eksperymentem – coraz częściej staje się narzędziem codziennej pracy. Organizacje wykorzystują ją do selekcji CV, planowania pracy, analizy wyników, oceny efektywności czy monitorowania procesów. W wielu firmach dzieje się to szybciej niż powstają procedury, polityki i zasady odpowiedzialności.

Dla pracodawców i działów HR kluczowe przestało być pytanie, czy wykorzystywać sztuczną inteligencję w miejscu pracy, a stało się pytanie, w jaki sposób robić to zgodnie z prawem i bez naruszania praw pracowników. Bo choć technologia może znacząco usprawnić procesy, to w obszarze HR każdy błąd przekłada się bezpośrednio na prawa pracowników, ryzyko prawne i reputację organizacji.

