Uczestnik PPK może wrócić do gromadzenia środków

Po złożeniu deklaracji o rezygnacji, uczestnik PPK może zmienić zdanie i złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat. Zostaną obliczone i pobrane poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi po złożeniu tego wniosku.

Publikacja: 12.02.2026 05:10

Foto: Adobe Stock

Anna Puszkarska

Uczestnik PPK, który złożył podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może następnie złożyć mu, w formie pisemnej, wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (przykładowy wzór tego wniosku dostępny jest na portalu mojeppk.pl w zakładce „pliki do pobrania”). Złożenie przez uczestnika PPK wskazanego wyżej wniosku spowoduje, że poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi po jego otrzymaniu podmiot zatrudniający obliczy i pobierze wpłaty do PPK. Podmiot zatrudniający powinien przekazać te wpłaty do instytucji finansowej od 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Oznacza to przykładowo, że jeżeli uczestnik złożył omawiany wniosek 26 stycznia , a pierwsze wynagrodzenie po złożeniu tego wniosku zostanie wypłacone mu 30 stycznia, to wpłaty do PPK obliczone i pobrane od tego wynagrodzenia powinny zostać dokonane (przekazane do instytucji finansowej) od 1 do 16 lutego (15 lutego to niedziela). Gdyby natomiast uczestnik złożył wniosek o dokonywanie wpłat do PPK 30 stycznia i pierwsze wynagrodzenie po złożeniu tego wniosku zostało wypłacone mu 6 lutego, to wpłaty do PPK obliczone i pobrane od tego wynagrodzenia mogą zostać dokonane nawet od razu po ich obliczeniu i pobraniu, przy czym podmiot zatrudniający ma na to czas do 16 marca (15 marca to niedziela). Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.

