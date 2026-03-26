Ze środków z PPK można skorzystać przed emeryturą

Głównym celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. Uczestnik PPK, który nie osiągnął tego wieku i wycofuje środki z rachunku PPK, czyli dokonuje zwrotu, zawsze otrzymuje swoje oszczędności po pomniejszeniach. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje szczególne, gdy uczestnik PPK, który nie ma jeszcze 60 lat, może wypłacić środki na preferencyjnych zasadach. Jest tak w razie poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka bądź przy wypłacie w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (w tym ostatnim przypadku uczestnik PPK musi mieć mniej niż 45 lat). Poniżej odpowiadamy na pytania dotyczące tych zagadnień.