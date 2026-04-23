Jeśli dyspozytor siadał czasem za kierownicę autobusu, może mieć prawo do emerytury pomostowej

Obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych powstaje, gdy pracownik faktycznie wykonuje pracę w szczególnych warunkach, nawet jeśli jest ona tylko dodatkiem do innych zadań. Tak wynika z interpretacji ZUS z 2 kwietnia 2026 r., DI/200000/43/1238/2026.

Wniosek o jej wydanie złożył przedsiębiorca zatrudniający pracownika na stanowisku dyspozytor-kierowca na podstawie umowy o pracę. Około 80-90 proc. czasu pracy pracownik poświęca na obowiązki dyspozytora. Wykonuje pracę biurową, planuje trasy i kontaktuje się z klientami. Jedynie sporadycznie (w sezonie urlopowym lub w razie awarii) kieruje autobusem. Pracodawca nie ujął go więc w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W jego ocenie nie powinien odprowadzać składek na FEP za tę osobę. Nie wykonuje bowiem pracy w szczególnych warunkach stale i w pełnym wymiarze czasu.