Podstawą naliczania wpłat do PPK jest wynagrodzenie uczestnika tego programu

Do PPK można „zapisać” jedynie „osobę zatrudnioną” w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Taki status mają tylko osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w ustawie o PPK – np. pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych).

„Zapisanie” osoby zatrudnionej do PPK, czyli zawarcie – w jej imieniu i na jej rzecz – umowy o prowadzenie PPK, powoduje, że staje się ona uczestnikiem tego programu. Pierwsze wpłaty do PPK oblicza się i pobiera od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK (nie można naliczać ich od świadczeń, które nie są „wynagrodzeniem”).