Rzeczpospolita
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Na rynku pracy też czasem dochodzi do nielegalnych zmów

Pracownicy to uczestnicy rynku, o których firmy powinny konkurować w sposób zgodny z prawem. Nie mogą uzgadniać warunków zatrudnienia w branży.

Publikacja: 25.06.2026 05:40

Na rynku pracy też czasem dochodzi do nielegalnych zmów

Na rynku pracy też czasem dochodzi do nielegalnych zmów

Foto: Adobe Stock

Karolina Kanclerz

Prawo antymonopolowe kojarzone jest z reguły z ochroną konkurencji na rynku produktów i usług. Coraz częściej jednak organy antymonopolowe zwracają uwagę, że konkurencja powinna być chroniona również na rynku pracy. Pracownicy są bowiem postrzegani jako uczestnicy rynku, o których przedsiębiorcy powinni konkurować w sposób zgodny z prawem. Nie zawsze jednak tak się dzieje.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające wobec przedsiębiorców działających na Dolnym Śląsku. Jak wynika z wydanego komunikatu, UOKiK sprawdza, czy mogli oni uzgadniać między sobą warunki zatrudnienia, poziom wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych oraz stosować porozumienia o niezatrudnianiu pracowników konkurencyjnych firm. W ramach postępowania przeprowadzono przeszukania w siedzibach kilku przedsiębiorstw.

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