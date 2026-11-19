Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, „wynagrodzeniem” jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Przykładowo, gdyby pracodawca naliczył wpłaty do PPK od należności niebędącej wynagrodzeniem lub po złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji, byłyby to wpłaty nienależne. W razie ich dokonania (czyli przekazania do instytucji finansowej) pracodawca powinien zawiadomić o tym tę instytucję. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.