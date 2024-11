Ile wynosi stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, zamiany i przeniesienia własności?

2 proc. – stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

1 proc. – stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży innych praw majątkowych

2 proc. – stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

1 proc. – stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych

Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy dotyczące recept na leki psychotropowe i marihuanę

Środki odurzające lub psychotropowe będą mogły być przepisane jedynie po obligatoryjnym osobistym zbadaniu przez wystawiającego receptę. Nie będzie możliwości wystawienia jej za pośrednictwem teleporady – zakłada znowelizowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Zgodnie z rozporządzaniem wystawienie recepty na wskazane substancje będzie musiało zostać poprzedzone osobistym zbadaniem pacjenta przez osobę wystawiającą receptę, z wyjątkiem przypadków, gdy dotyczy to kontynuacji leczenia, a osobą wystawiającą receptę jest lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowe przepisy mają wejść w życie od czwartku 7 listopada.

MFiPR ma umowę z BGK na umowę dot. 100 mln zł wsparcia dla firm po powodzi

Minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podpisała umowę z BGK, na podstawie której uruchomiona będzie pierwsza transza wsparcia dla przedsiębiorców w wysokości 100 mln zł, podał resort funduszy. “Dzięki Funduszowi przedsiębiorcy będą mogli pokryć bieżące koszty, regulować zobowiązania, wypłacać pensje oraz odbudować lub zmodernizować zniszczoną infrastrukturę. W uzasadnionych przypadkach firmy będą miały możliwość przeniesienia działalności na tereny mniej zagrożone powodziami. Fundusz Wsparcia przewiduje preferencyjne, długoterminowe finansowanie (okres spłaty do 10 lat, 12-miesięczna karencja w spłacie kapitału i odsetek) z możliwością umorzenia aż do 90 proc. zadłużenia” – czytamy w komunikacie.

W miarę potrzeb planowane jest uruchomienie kolejnych transz wsparcia o wartości do 250 mln zł, co zwiększy całkowity budżet Funduszu do 350 mln zł, wskazano dalej.

Umorzenie kredytów frankowych do końca 2026 r. bez podatku. Jest projekt rozporządzenia

Ministerstwo Finansów w czwartek 31 października opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Ucieszy tych, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich i mają problemy z jego spłatą. Kredytobiorca, któremu bank umorzy część zobowiązania, nadal nie będzie musiał płacić z tego powodu podatku.