Przedsiębiorcy polubili wakacje składkowe

Do ZUS wpłynęło blisko 2,15 mln wniosków o zwolnienie ze składek. Najwięcej płatników skorzystało z tego rozwiązania za grudzień 2024 r. – prawie 1,3 mln wniosków ZUS rozpatrzył pozytywnie. Łączna kwota zwolnień za ten miesiąc to niemal 1,6 mld zł – poinformował ZUS.

8748,63 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 września do 30 listopada 2025 r.

5,30 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej we wrześniu 2025 r.

176 godzin – wymiar czasu pracy we wrześniu 2025 r.

BGK: kolejne wnioski o kredyt ekologiczny od 24.10

Ponad 250 przedsiębiorstw otrzyma blisko 795 mln zł wsparcia w ramach III naboru w kredycie ekologicznym FENG, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Rozpoczęcie przyjmowania wniosków w IV naborze jest planowane na 24 października br.