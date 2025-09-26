Aktualizacja: 26.09.2025 10:11 Publikacja: 26.09.2025 00:09
Do ZUS wpłynęło blisko 2,15 mln wniosków o zwolnienie ze składek. Najwięcej płatników skorzystało z tego rozwiązania za grudzień 2024 r. – prawie 1,3 mln wniosków ZUS rozpatrzył pozytywnie. Łączna kwota zwolnień za ten miesiąc to niemal 1,6 mld zł – poinformował ZUS.
Ponad 250 przedsiębiorstw otrzyma blisko 795 mln zł wsparcia w ramach III naboru w kredycie ekologicznym FENG, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Rozpoczęcie przyjmowania wniosków w IV naborze jest planowane na 24 października br.
