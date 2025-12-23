Kodeks pracy dopuszcza wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli istnieje konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, a także w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy. Chodzi o sytuacje wyjątkowe i nieprzewidywalne, które w ustawie o pracownikach samorządowych zastąpiono określeniem „szczególne potrzeby jednostki”. Pracodawca samorządowy ma więc większą swobodę w powierzaniu podwładnym pracy w godzinach nadliczbowych. Może to zrobić np., gdy wynika to z aktualnego zapotrzebowania na pracę. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób może zastępować zatrudnienie nowych pracowników w razie długookresowych braków kadrowych.

