Pracownik samorządowy wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której jest zatrudniony.
Kodeks pracy dopuszcza wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli istnieje konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, a także w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy. Chodzi o sytuacje wyjątkowe i nieprzewidywalne, które w ustawie o pracownikach samorządowych zastąpiono określeniem „szczególne potrzeby jednostki”. Pracodawca samorządowy ma więc większą swobodę w powierzaniu podwładnym pracy w godzinach nadliczbowych. Może to zrobić np., gdy wynika to z aktualnego zapotrzebowania na pracę. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób może zastępować zatrudnienie nowych pracowników w razie długookresowych braków kadrowych.
Inne zasady dotyczą powierzenia pracy nadliczbowej w godzinach nocnych, w niedzielę lub święto. Może to nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach. O tym, w jakich sytuacjach oraz komu nie wolno powierzyć takiej pracy, piszemy w „Tygodniku Urzędników”. Wyjaśniamy również: jak rozliczać pracę nadliczbową zatrudnionych w samorządzie, czy można ujawnić dane nabywcy gminnej nieruchomości, czy gmina może żądać opłaty za postawienie nagrobka, kto może sięgnąć po dotacje z NFOŚiGW i na jaki cel może je przeznaczyć.
